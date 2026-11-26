Впечатляющие результаты, достигнутые в ходе реализации в Свердловской области специального проекта «Вызов», иллюстрируют не только цифры, отражающие сокращение числа социальных сирот, но и истории семей, которым не дали распасться, помогли воссоединиться, дали надежду на счастливый исход. Вот только две из них.

Под опекой брата

Жила-была в Екатеринбурге семья: мама, папа и трое детей. И вдруг грянула беда – сначала от тяжелой болезни умерла мать, а буквально через пару недель ушел следом за женой и отец. Старший сын Евгений, которому исполнился 21 год, ни секунды не раздумывая, заявил, что не бросит 13-летнего брата и 8-летнюю сестру. Специалисты Управления социальной политики №23 помогли парню оперативно оформить опеку и привлекли к оказанию помощи некоммерческую организацию, с которой тесно сотрудничают в рамках проекта «Вызов».

«После смерти родителей ребята находились в подавленном состоянии, и мы организовали для них индивидуальные занятия с психологом, оформили бесплатные путевки в санаторий, – рассказывает исполнительный директор АНО «Сильное поколение» Кристина Якушева. – А пока они отдыхали, наши юристы помогли разобраться с кредитной задолженностью родителей и наследством. Купили мы детям одежду, обувь, школьные принадлежности к учебному году».

Жить Евгений с братом и сестрой остались в родительском доме. Построен он был более полувека назад и изрядно обветшал за это время: пол просел, штукатурка посыпалась, батареи били током, так как проводка требовала замены, сантехника вышла из строя. Глава семьи взялся за восстановление жилья. Днем трудился на стройке, а по вечерам заступал во вторую смену в собственном доме. Отремонтировал комнаты брата и сестры, обновил скважину, поменял батареи, частично провел электрику.

Когда взялся за ремонт санузла, перевез младших к тетушке. Но средств завершить работы не хватило. И тогда Евгений снова обратился за помощью в «Сильное поколение». Эта организация тесно сотрудничает с предпринимателями и бизнесменами, и благодаря участию одной из строительных компаний Евгений получил необходимые стройматериалы и смог продолжить ремонт.

«Недавно мы заглянули к Евгению. Дел ему еще предстоит много: ремонта ждут кухня, коридор, прохудившаяся крыша. Но главное – скоро семья воссоединится в родных стенах. И в этом – весь смысл нашей работы», – говорит Кристина Якушева.

Встреча через много лет

Началась эта история много лет назад в Иркутске. Сразу после родов несовершеннолетняя мамочка оказалась в исправительной колонии, а ее ребенок – в Доме малютки. Бабушка с дедушкой взять внука отказались, маму лишили родительских прав, а малолетнего Михаила (имя изменено. – Прим. ред.) передали под опеку чужим людям.

Через некоторое время приемная семья вместе с Михаилом переехала в Свердловскую область. Мальчику с детства говорили, что родная мать его бросила, внушали, что любить ее не за что. В подростковом возрасте отношения Миши с опекунами испортились, он стал убегать из дома. Во время одного из таких побегов сотрудники полиции проводили опрос соседей, пошли пересуды, приемным родителям это не понравилось, и, когда паренек нашелся, они категорически отказались принимать его.

Так Михаил очутился в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН) Шалинского района, и решать его дальнейшую судьбу предстояло сотрудникам этого учреждения.

«В последние годы благодаря проекту «Вызов» мы серьезно поменяли свои подходы к работе с детьми, которые остались без попечения родителей, и стараемся в первую очередь попытаться восстановить кровные связи, – говорит директор СРЦН Арсен Кадыров. – Поэтому мы стали наводить справки о родственниках Миши. Обратились в Управление социальной политики №5, и там помогли найти координаты дедушки Максима и его матери».

Оказалось, что дед после смерти супруги очень жалел, что они в свое время не взяли мальчика к себе и разорвали отношения с дочерью, а мать, отбыв наказание и повзрослев, встала на ноги, наладила свою жизнь и даже пыталась найти сына, но безуспешно.

«Я с ней созвонился, осторожно прощупал ее настроение, – вспоминает Арсен Кадыров. – Она рассказала, что живет в Москве, недавно родила ребенка и очень хочет встретиться с Михаилом. Оказывается, она неоднократно обращалась и в органы опеки, и даже на телевидение в программу «Жди меня», но поскольку была лишена родительских прав, получить информацию о судьбе ребенка ей не удалось».

Когда Михаилу сообщили, что его мама нашлась, что она его ищет, он поначалу воспринял это в штыки – слишком глубокой была обида. Но постепенно оттаял и согласился встретиться.

«Она приехала вместе с малышом, а мы с Мишей встречали их на станции, – рассказывает Арсен Кадыров. – Маму с малышом мы устроили в нашем центре, и они три дня прожили вместе. Михаил возился с братишкой, бегал ему за молоком, таким заботливым оказался».

До счастливого завершения этой истории пока далеко. Мама вернулась в Москву, ей предстоит добиться восстановления в родительских правах. Михаил пока живет под опекой родного дедушки в Иркутске. Все трое регулярно созваниваются, переписываются через соцсети и очень ждут, когда смогут жить вместе одной семьей.

«Областная газета» является информационным партнером специального проекта «Вызов».

Ранее «Областная газета» писала о том, что почти на треть сократилось число детей в соцучреждениях в Свердловской области благодаря проекту «Вызов».