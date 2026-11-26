Отборочный этап областного конкурса шеф-поваров гостиниц «СУП – Современная уральская подача» завершился в Свердловской области. Участие в нем приняли 20 отелей, 16 из которых прошли в полуфинал. Лучшие шефы примут участие в Суперкубке 30 ноября. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Экспертная комиссия провела выездную оценку гостиниц категорий 3 и 4,5 звезд, оценивая гостиничный завтрак как ключевой элемент гастрономического предложения и гостеприимства. От каждой гостиницы в конкурсе участвует шеф-повар либо специалист, отвечающий за гастрономическую концепцию питания.

При оценке учитывали баланс вкуса, свежесть продуктов, качество подачи и уровень уральского гостеприимства, а также соответствие завтрака заявленной категории гостиницы. Оценку проводили по 10 критериям, среди которых эстетика линии раздачи, вкусовые характеристики блюд и экономическое обоснование предлагаемых позиций.

«Суперкубок станет кульминацией конкурса и позволит определить абсолютного победителя 2026 года. Равные условия участия – единые рабочие станции, продуктовый набор и оборудование – обеспечивают объективность оценки и дают конкурсантам возможность продемонстрировать профессиональное мастерство, оригинальность подачи и высокий уровень гастрономической культуры», – отметила и.о. директора регионального департамента развития туризма Татьяна Белик.

Отметим, что Суперкубок можно посмотреть в качестве зрителя. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса. Проведение конкурса «СУП – Современная уральская подача» является частью системной работы по повышению качества сервиса и развитию индустрии гостеприимства Свердловской области. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области прошла акция «Пирог на четвертое» с участием студентов и производителей.