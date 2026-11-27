В Свердловской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. Сильный мокрый снег, гололедица и снежные заносы ожидаются в течение дня 27 ноября. Об этом сообщили в Территориальном центре мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.

Спасатели призывают свердловчан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

По возможности следует переждать непогоду дома. Но если выйти все же нужно: выбирайте обувь на рельефной, подошве и идите аккуратно, небольшими шагами. Будьте предельно внимательны у дорог, особенно возле остановок и на нерегулируемых переходах. В условиях недостаточной видимости используйте световозвращающие элементы на одежде.

Обильные снегопады серьезно осложнили дорожную и транспортную обстановку в Свердловской области. В Госавтоинспекции сообщили, что личный состав ведомства переведен в усиленный режим работы для обеспечения безопасности на дорогах.

Водителям рекомендуют отложить дальние поездки, выбирать пониженную скорость, избегать резких маневров и торможений, особое внимание проявлять при приближении к пешеходным переходам.

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте по телефонам 101 или 112.

По данным Уральского гидрометцентра, циклон постепенно уходит из Свердловской области. Осадки возможны сегодня и в субботу, местами сохранятся низовые метели, поземки. В воскресенье существенных осадков не предполагается.

С сегодняшнего дня свердловчан ждет похолодание. Температура воздуха днем по области составит −7 градусов. Завтра, 28 ноября, днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер северный, с порывами до 14 м/с, на севере — до 16 м/с. Температура ночью −5…−10 градусов, днем −3…−8 градусов. В Екатеринбурге ночью −7 градусов, днем −5 градусов.

29 ноября осадков почти не будет, но в горных районах ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Температура ночью −11…−16 градусов, днем −4…−8 градусов. В Екатеринбурге ночью −13 градусов, днем −6 градусов.

Ранее «Областная газета» писала, что последствия снегопада на трассах Свердловской области ликвидируют 389 единиц техники.