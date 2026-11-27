Быть внимательной, заботливой, терпеливой, успевать работать, заниматься домашними делами и проводить достаточно времени с детьми — современные мамы часто предъявляют к себе слишком много требований. А когда что-то идёт не по плану, начинают испытывать чувство вины.

В преддверии Дня матери психолог ДГБ №15 Дарья Лежнина рассказала «ОГ» о том, почему мамам важно разрешать себе отдыхать и не стремиться к идеалу.

Почему возникает чувство вины?

Социальные сети, мнение окружающих и собственные ожидания нередко формируют образ идеальной мамы, которая всегда спокойна, всё успевает и никогда не устаёт. Однако в реальной жизни соответствовать этому образу невозможно.

«Когда мама постоянно сравнивает себя с другими и старается соответствовать высоким требованиям, она может перестать замечать собственные потребности. Важно понимать, что усталость, раздражение и желание побыть наедине с собой не делают женщину плохой мамой», — объясняет психолог ДГБ №15 Дарья Лежнина.

Что на самом деле нужно ребёнку?

Для ребёнка гораздо важнее эмоциональная близость с мамой, ощущение безопасности и принятия, чем идеально приготовленный ужин, порядок в доме или насыщенная программа развивающих занятий.

Родители могут ошибаться, уставать и испытывать разные эмоции. Важно уметь признавать свои ошибки, разговаривать с ребёнком и восстанавливать контакт после сложных ситуаций.

«Ребёнку важно видеть рядом живого человека, который умеет не только заботиться о других, но и бережно относиться к себе. Так он постепенно учится понимать собственные эмоции, уважать свои потребности и не бояться ошибок», — отмечает психолог.

Как помочь себе справиться с усталостью?

Не сравнивать себя с другими родителями. У каждой семьи свои обстоятельства, возможности и ресурсы;

Разрешать себе отдыхать, не дожидаясь полного истощения;

Не бояться просить о помощи и распределять обязанности между членами семьи;

Находить время для занятий, которые приносят удовольствие;

Не обесценивать собственные усилия и замечать даже небольшие успехи;

Уделять внимание качеству общения с ребёнком, а не только количеству проведённого вместе времени.

Если усталость не проходит даже после отдыха, привычные занятия перестают приносить радость, а раздражительность, тревога или чувство вины становятся постоянными спутниками, стоит обратиться за помощью к специалисту.

«Забота о себе — это не эгоизм и не недостаток любви к ребёнку. Маме тоже нужны поддержка, внимание и возможность восстановить силы. Не обязательно каждый день справляться со всем самостоятельно», — подчёркивает Дарья Лежнина.

В преддверии Дня матери хочется напомнить каждой маме: не нужно быть идеальной, чтобы быть любимой. Позволяйте себе отдыхать, принимать помощь, ошибаться и радоваться простым моментам рядом с детьми.

Мама — это не только человек, который заботится обо всех. Это человек, который тоже заслуживает заботы.

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