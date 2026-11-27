В Свердловской области в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» запустили цифровую платформу «Урал здоров». Помощник ведет расчет биологического возраста, предлагает полезные статьи о здоровье и афишу мероприятий, информирует о доступных профилактических обследованиях, в том числе – о прохождении диспансеризации.

«Каждый житель нашей области старше 18 лет может по половозрастному принципу, предварительно внеся свою дату рождения и пол, увидеть, какие ему можно получить услуги в рамках обязательного медицинского страхования», — рассказала главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова.

После того, как пользователь зарегистрируется, он сможет увидеть, какие исследования он может пройти в рамках диспансеризации. Планируется, что на платформе также появятся бонусы от партнеров, карта мероприятий и полезных мест, проверка прохождения диспансеризации и трекеры здоровья (каждый сможет отмечать свою физическую активность, вес, артериальное давление, питание и количество выпитой воды).

Женщины и мужчины в возрасте 18–49 лет могут пройти оценку репродуктивного здоровья в процессе диспансеризации, профилактического медицинского осмотра. Все необходимые консультации врачей-специалистов и обследования граждане получают бесплатно по программе ОМС в поликлинике, в женской консультации.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области в преддверии Дня матери запустили проект для женщин.