Свердловские молодые ученые одержали победу в конкурсах на назначение стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Размер премии для аспирантов составляет 75 тыс. рублей ежемесячно, они получают ее от года до четырех лет. Победа в конкурсе на назначение стипендии является высокой оценкой их научных работ.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил достижения молодых ученых.

«На Урале традиционно сильная наука, которая служит основой новых и успешных проектов в разных сферах. И развивается она, в том числе благодаря нашей талантливой молодежи. По итогам конкурсных отборов 2025 и 2026 годов Свердловская область занимает 6 место в стране по числу заявок и количеству победителей стипендии Президента России для аспирантов. За два года победителями от региона признаны 48 человек. Ежегодно количество стипендиатов в регионе растет, что говорит о высоком качестве и востребованности научных проектов наших молодых ученых», — сказал Денис Паслер.

По поручению губернатора свидетельства и нагрудные знаки «Лауреат стипендии Президента Российской Федерации» аспирантам вручил первый заместитель главы региона — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков.

«Все эти молодые люди находятся в начале профессионального пути и проводят важные научные исследования, способствующие развитию ключевых отраслей, созданию наукоемких технологий и укреплению технологического суверенитета. Для поддержки стипендиатов из бюджета Свердловской области ежегодно направляется порядка 700 миллионов рублей. Их работы являются интеллектуальным ресурсом, важным для российской науки, промышленности и экономики. Отдельно хочу выразить благодарность научным руководителям. Думаю, что без их поддержки такие результаты были бы невозможны», — сказал Алексей Шмыков.

Отметим, поддержка талантливой молодежи способствует реализации национального проекта «Кадры».

Именными свидетельствами и нагрудными знаками «Лауреат стипендии Президента Российской Федерации» в 2026 году награждены:

Представители академических институтов УрО РАН:

— Мариам Тиграновна Акопян, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,

— Максим Владимирович Бытов, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН,

— Ирина Маратовна Виноградова, Институт философии и права УрО РАН,

— Данил Константинович Вшивков, Институт органического синтеза имени И. Я. Постовского УрО РАН,

— Никита Витальевич Гордеев, Институт физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН,

— Маргарита Кирилловна Глазырина, Институт истории и археологии УрО РАН,

— Кристина Денисовна Малыгина, Институт машиноведения имени Э. С. Горкунова УрО РАН,

— Денис Андреевич Оберюхтин, Институт иммунологии и физиологии УрО РАН,

— Вадим Александрович Платонов, Институт органического синтеза имени И. Я. Постовского УрО РАН,

— Никита Сергеевич Семушкин, Институт экономики УрО РАН,

— Георгий Николаевич Старостин, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,

— Иван Олегович Трифонов, Институт физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН,

— Богдан Михайлович Фоминых, Институт физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН.

Представители образовательных организаций высшего образования:

— Анастасия Андреевна Зырянова, Уральский государственный аграрный университет,

— Елизавета Витальевна Соколова, Уральский государственный экономический университет,

— Александра Владимировна Щеплягина, Уральский государственный лесотехнический университет.

Представители Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина:

— Семен Валерьевич Аминов,

— Наталья Игоревна Бушуева,

— Дарья Вячеславовна Городецкая,

— Варвара Сергеевна Евчик,

— Екатерина Юрьевна Кабыкина,

— Вячеслав Андреевич Коротин,

— Артем Олегович Неймаш,

— Анна Андреевна Нелюбина,

— Екатерина Ивановна Початкова,

— Дмитрий Ильич Радушнов,

— Анастасия Игоревна Режецкая,

— Михаил Сергеевич Русанов,

— Юлия Мударисовна Сайфутдинова.

Ранее «Областная газета» писала, что 33 свердловчанина стали победителями конкурсов «Славим человека труда!».