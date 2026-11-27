Жители Свердловской области могут проголосовать за номинантов на главную просветительскую награду Российского общества «Знание». В финал вышли Международный фестиваль молодежи и проект доцента кафедры общей психологии и конфликтологии УрГПУ Павла Ежова по сохранению исторической памяти. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Поддержать регион можно до февраля 2027 года в специальном чат-боте в мессенджере Макс. Здесь также доступны информация о претендентах на премию и записи их выступлений перед почетным жюри. Отдать свой голос можно в каждой из 14 номинаций.

Международный фестиваль молодежи представлен в номинации «За вклад в сохранение единства народов России». Масштабное событие проходило с 11 по 17 сентября и объединило в столице Урала более 10 тыс. участников из 191 страны мира. В программе фестиваля были образовательные, культурные и спортивные мероприятия, на площадках участники знакомились с традициями народов мира, а также достижениями России в ключевых сферах развития государства и общества. По завершении фестиваля тысяча иностранных гостей отправилась в экспедиции по 33 маршрутам, охватившим 35 регионов России, Абхазию и Южную Осетию.

Второй номинант от региона — доцент кафедры общей психологии и конфликтологии УрГПУ Павел Ежов. Он представляет Средний Урал в номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации» в категории «Просветитель в университете». Педагог реализует проекты, направленные на сохранение исторической памяти и развитие критического мышления у молодежи. Один из них — онлайн-пазл-фестиваль «Мы — русские!», который проводится с 2018 года. В 2026 году проект объединил участников из 14 регионов России и 10 стран, а его очные мероприятия посетили более 4,5 тыс. зрителей.

Отметим, всего в народном голосовании принимают участие 110 номинантов: 59 просветителей, 46 проектов и 5 субъектов Российской Федерации.

Ранее «Областная газета» писала, что победителями всероссийского проекта «Знание. Наставники» стали 70 свердловчан.