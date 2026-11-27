Профильные рабочие группы Законодательного Собрания рассмотрели 135 обращений от муниципалитетов, партий, профсоюзов и общественных организаций по проекту бюджета на 2027 год. Поступившие предложения будут направлены в правительство региона, после чего будет проведена балансировка основного финансового документа. Итоговый проект бюджета во втором и третьем чтениях рассмотрят на очередном заседании Заксобрания.

«В этом году поступило много предложений о дополнительном финансировании различных сфер. Свои предложения направляли муниципалитеты, депутаты областного парламента, прокуратура Свердловской области. В частности, фракция партии «Единая Россия» внесла предложения более чем на 3 миллиарда рублей. На втором заседании временной согласительной комиссии мы подвели итоги работы профильных рабочих групп. Все поступившие предложения и протоколы направляем в правительство Свердловской области для рассмотрения и дальнейшей балансировки бюджета. Многие вопросы уже удалось обсудить с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, основные направления получили его поддержку. Теперь ожидаем итоговых параметров, с которыми продолжим работу при рассмотрении законопроекта во втором и третьем чтениях», – рассказал председатель Законодательного Собрания Дмитрий Жуков.

Рабочие группы совместно выработали ряд предложений по основным направлениям социально-экономического развития региона. Дополнительные средства предлагается направить на образование, здравоохранение, культуру, энергетику и ЖКХ, социальную политику, строительство и транспорт, экологию и охрану окружающей среды, промышленность, агропромышленный комплекс.

Итоговое заседание временной согласительной комиссии состоится сегодня. Проект закона о бюджете рассмотрят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Заксобрания.

Напомним, в первом чтении бюджет региона был принят 17 ноября. По проекту, доходы в 2027 году составят 480,6 млрд рублей, расходы – 526,6 млрд рублей. Большая часть средств будет направлена на развитие выплату социальных пособий, поддержку семей, здравоохранение и образование.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Правительство России списало Свердловской области 8,3 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам.