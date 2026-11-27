В Токио стартовал VI этап серии Гран-при ISU 2026/2027 по фигурному катанию. Короткие программы представили женщины, в этой части турнира от нашей страны на NHK Trophy катаются Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Одна из россиянок – Алина Горбачева – в короткой программе каталась под первым стартовым номером. Со своим техническим контентом фигуристка справилась практически блестяще, сделав сольные тройной риттбергер и двойной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа. На каскаде судьи отметили одну помарку – неясное ребро. За свой прокат Алина получила 71,48 балла, заняв лидирующую позицию в первой разминке, а по итогу замыкая тройку лучших.

Аделия Петросян каталась предпоследней в своей разминке. Первым элементом фигуристка прыгнула двойной аксель. Затем последовал сольный тройной лутц, с которым Аделия не справилась, был допущен степ-аут. Каскад из тройного флипа и тройного тулупа во второй части программы фигуристка исполнила отлично. В короткой программе у спортсменки были проблемы с вращениями, за них Аделии поставили только третий уровень, судьи отметили помарки на этих элементах. Оценка за прокат Петросян – 65,28 балла, и это только восьмое место.

Лидирует после короткой программы японка Монэ Чиба — у нее 77,12 балла. Судьи нашли у спортсменки лишь неясное ребро на каскаде из тройного флипа и тройного тулупа, к остальным элементам претензий не было.

На второй позиции расположилась представительница Южной Кореи Джиа Шин с 75,31 балла.

Произвольные программы фигуристки откатают завтра, 28 июня. Начало в 10:30 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Okko».

Напомним, что также за награды в Японии борются россияне Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник.

Ранее «Областная газета» публиковала полное расписание турнира NHK Trophy.