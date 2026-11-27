Мобильные пункты вакцинации против гриппа в торговых центрах Екатеринбурга открывают последнюю рабочую неделю. Медики призывают жителей региона своевременно сделать прививку, чтобы иммунитет к вирусу успел сформироваться до эпидсезона. Последним днем, когда можно будет совместить вакцинацию с шопингом, станет 4 декабря. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

До конца текущей недели пункты вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга работают в полном объеме. Со следующей недели закроются пункты в ТРЦ «Мегаполис» и «Дирижабль», а 4 декабря станет последним днем нынешней выездной прививочной кампании. Возможностью сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах уже воспользовались более 2,4 тыс. уральцев.

Вакцинопрофилактика в ТЦ доступна любому жителю региона старше 18 лет, независимо от прописки. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, а также прививочный сертификат для внесения данных о проведенной прививке.

Медики призывают свердловчан вакцинироваться против гриппа, чтобы избежать тяжелых последствий течения болезни. Всего в настоящее время прививочной кампанией против гриппа охвачено 32% жителей Свердловской области, или более 1 млн 330 тыс. человек.

«За минувшую неделю наметилась тенденция к росту заболеваемости ОРВИ: было зарегистрировано чуть более 29 тысяч случаев инфицирования свердловчан, что на 7% выше уровня предыдущей недели, но ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 11% и ниже среднемноголетнего уровня на 13%. Это говорит о том, что наша область находится на начальном этапе подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. У жителей осталось совсем немного времени, чтобы защитить себя от тяжелых форм болезни путем вакцинирования», — отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова.

Прививочная кампания против гриппа реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По Национальному календарю прививок в медицинских учреждениях организована бесплатная вакцинация. Прививку могут сделать дети и подростки до 18 лет, студенты, беременные женщины (во 2–3 триместрах), жители старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, представители отдельных профессий — медработники, педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы.

График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа и других инфекций в Екатеринбурге:

— ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) — пятница с 15:00 до 19:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, гепатита В, пневмококка),

— ТРЦ «VEER Mall» (просп. Космонавтов, д. 108д) — пятница с 12:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка),

— ТЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) — пятница с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка),

— ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) — пятница с 12:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В),

— ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) — пятница с 12:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В),

— ТРЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39) — вторник с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка),

— ТЦ «Кировский» (ул. Сыромолотова, 22) — вторник с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка).

Ранее «Областная газета» писала, что министр здравоохранения Татьяна Савинова призвала жителей региона пройти вакцинацию против гриппа.