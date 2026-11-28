Мокрый снег прошел по всей области. На дорогах отмечались гололедица и поземок. Для ликвидации последствий непогоды на региональные трассы вышли 394 единицы спецтехники. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным управления автомобильных дорог региона, на трассах работали 261 комбинированная дорожная машина, 22 автомобиля с отвалом, 56 автогрейдеров и 55 единиц другой техники. Для противогололедной обработки использовали 1627,6 кубометра песко-соляной смеси и 44,1 кубометра песка.

Ограничения движения на региональных трассах отсутствуют.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что управление автодорог круглосуточно следит за состоянием магистралей, и призвал уральцев учитывать погодные условия при планировании поездок.

По прогнозу, сегодня, 28 ноября в регионе ожидается небольшой снег. В отдельных районах возможны метель, снежные заносы и снежный накат на дорогах, порывы ветра до 15 м/с. Днем температура воздуха составит от −4 до −9 градусов.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области призывает водителей соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и не мешать работе снегоуборочной техники.

Ранее «Областная газета» писала, что на дорогах Свердловской области за сутки зарегистрировано 132 ДТП.