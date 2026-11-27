В Международный день инвалидов, 3 декабря, екатеринбургский «Четвертый канал» запускает социальный проект «Доступное ТВ: Увидеть красоту Урала». Впервые на российском телевидении часть программ в вечернем блоке будет сопровождаться тифлокомментарием – словесным описанием происходящего на экране.

Во время тематического марафона покажут выпуски лучших программ «Четвёртого канала» и избранные эпизоды проекта «Особый взгляд рекомендует» с незрячим путешественником Владимиром Васкевичем.

Для обычных зрителей почти ничего не изменится – отдельная аудиодорожка будет доступна в приложении «Особый взгляд». Текст подготовлен профессиональными тифлокомментаторами: Мариной Нестеренко, Полиной Берг, Наталией Мозжаковой, и озвучен дикторами «Четвертого канала».

Ранее «Областная газета» писала о том, что екатеринбургские музеи «заговорят» на языке жестов.