В Токио стартовал VI этап серии Гран-при ISU 2026/2027 по фигурному катанию. Короткие программы представили мужчины, в этой части турнира от нашей страны на NHK Trophy катаются Петр Гуменник и Владислав Дикиджи, которые расположились на шестом и девятом месте. Лидером после первого дня стал американский фигурист Илья Малинин, установивший мировой рекорд по баллам за короткую программу – 114,81.

Петр Гуменник откатал короткую программу практически чисто, однако получил довольно низкие баллы за компоненты – всего 38,00, что не позволило ему конкурировать за тройку. Он пока на пятом месте с баллами — 90,60.

Владислав Дикиджи отлично справился с каскадом из четверного лутца и тройного тулупа, но затем допустил степ-аут при приземлении с четверного сальхова, а в финале программы случилось падение на тройном акселе. За короткую программу спортсмен получил 85,46 балла (48,70 за технику и 37,76 за компоненты).

Лидером после короткой программы является американец Илья Малинин, который сумел установить мировой рекорд: судьи поставили ему 114,81 балла. На втором месте японец Шун Сато (96,78), на третьей позиции француз Кевин Аймоз (94,15).

Произвольные программы фигуристы откатают завтра, 28 июня. Начало в 13:30 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Okko».

Ранее «Областная газета» публиковала полное расписание турнира NHK Trophy.