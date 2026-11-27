Детский сад «Колосок» открылся в селе Ницинском после капитального ремонта. В здании обновили помещения, пищеблок, приобрели современное оборудование — общая стоимость проекта превысила 75 млн рублей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Работы проводились в рамках национального проекта «Семья» по соглашению между министерством образования Свердловской области и администрацией Слободо-Туринского муниципального района.

«Сегодня значимый день для Ницинского сельского поселения и всего района. Ремонт учреждения в сельской местности помогает сохранить доступность дошкольного образования для семей из отдаленных населенных пунктов. Новые инженерные системы и оборудование создают необходимые условия для воспитания и развития детей», — отметил глава Слободо-Туринского района Валерий Бедулев.

В здании обновили пищеблок, медицинский блок, игровые и спальные комнаты. Для воспитанников приобрели новую мебель, игрушки, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и интерактивное оборудование.

По словам заведующей детским садом Эльфиры Каримовой, новые условия также будут способствовать укреплению здоровья детей и повышению качества образовательного процесса.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о строительстве новых детских садов в Нижнем Тагиле, один из них уже эксплуатируется — педагоги называют его «дворцом для детей», он рассчитан на 170 малышей.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер рассказал о ходе строительства детского сада на 350 мест в Екатеринбурге.