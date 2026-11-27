В Екатеринбурге стартует Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». С 1 по 5 декабря гостям и жителям Свердловской области покажут новые кинокартины молодых авторов, а программа обещает быть разнообразной как по темам, так и по географии участников. Конечно, у зрителей множество ожиданий. Директор «Кинопробы» Лилия Немченко и президент фестиваля Алексей Федорченко рассказали корреспонденту «ОГ» о новых открытиях этого года, искусственном интеллекте в индустрии и поделились своим видением уральской школы кино.

«От мечты и долга до нехватки денег»

— Перед новым сезоном фестиваля принято подводить итоги долгой подготовки и отбора фильмов-участников. Давайте с этого и начнем Какой получилась «Кинопроба» этого года?

Лилия Немченко: Количество заявок растет год от года. Сильно изменилась география – бенефициаром фестиваля становится Центральная Азия. Там очень сильная киношкола – в Киргизии, Казахстане, в последнее время радует Армения, из которой регулярно присылают очень хорошие, сильные работы, получавшие у нас Гран-при. Постоянные партнеры – это Израиль и Иран. На площадке фестиваля эти две враждующие страны доказывают, что искусство все-таки объединяет.

Основное отличие последних фестивалей в формате заявок. Сейчас работы присылают не централизованно от киношкол, а сами студенты. За эти годы многое изменилось, но фестиваль продолжает расти. Помню, когда я только возглавила «Кинопробу», младший сын как раз пошел в первый класс, в девятую гимназию. Поэтому участвовать в этом изначально я вообще не хотела, уговорили домашние. И какая длинная история с фестивалем у нас сложилась и продолжает развиваться.

– А если отвлечься от географии и перейти к темам?

Лилия Немченко: Что характерно, они практически не меняются. К нам присылают совсем молодое кино, чьих создателей волнует – кто мы, откуда и зачем идем. Популярна тема, связанная с идентичностью, причем во всех ее проявлениях. Как всегда, молодое кино говорит о любви и еще больше – про экзистенциальные проблемы выбора. Самые разные – от выбора между мечтой и долгом до бытовой нехватки денег. С радостью отмечу, что стало намного меньше экранизаций, с ними была не совсем честная игра…

– Почему не честная?

Лилия Немченко: Есть авторитет писателя-классика. И у какого отборщика поднимется рука «на наше все»? Шучу, конечно, рука поднималась. И тем не менее стало таких работ меньше, это очень правильно.

Алексей Федорченко: Я видел много учебных фильмов, посвященных отношениям с родителями. Такое ощущение, что у всех молодых режиссеров было ужасное детство, все недолюбленные. Видимо, эти темы и стали какими-то скрепами.

– У фестиваля особый состав участников – студенты и дебютанты. Есть ли большая разница между учебным кино и работами состоявшихся авторов?

Лилия Немченко: В учебном кино есть задачи мастера, их как правило видно, когда приходит пачка фильмов от киношколы. В этом году мы отобрали из Санкт-Петербургского института кино (КИТ) фильм про шамана. Такую тему дал преподаватель, и режиссер поехала куда-то за Алтайский край к своему герою. У аниматоров тоже в работах видно, что это отработка каких-то конкретных заданий. Еще одна отличительная особенность учебного кино – короткий метр. При этом есть такие короткометражки, которые дадут фору большому метру. В них концентрированная идея, которая при растягивании на 90 минут многое теряет. Например, на мой личный взгляд, полнометражный дебют Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» уступает его же короткому метру, с которой началась эта история. В нем не было ни одной лишней секунды. Я часто смотрю кино и думаю, что это мог бы быть сильный короткий метр. И в студенческом кино хочу еще отметить актерскую работу. У начинающих режиссеров снимаются начинающие актеры, и это тоже нужно учитывать. Хотя в индустрии есть профессионалы, которые снимаются в студенческом кино и очень сильно его вытягивают. Например, Ольга Лапшина.

«Реальность никогда не трогает так, как история»

– Алексей Станиславович, на фестивале вы проводите лабораторию неигрового кино. Расскажите подробнее, чему будете учить?

Алексей Федорченко: К нам приходят режиссеры, в прошлом году их было около десяти, со своими фильмами. И мы их лечим. Собираемся вместе, говорим, что нравится, что не очень, как можно доснять или сократить. Мне нравится этот процесс, потому что можно повлиять на фильм до его итоговой версии. Готовое кино я не очень люблю обсуждать – картина уже сделана, ничего исправить нельзя. А на этапе лаборатории можно помочь, это всегда приятно.

– Значит, в лаборатории вы «лечите» кино и режиссеров. А какие «болезни» самые распространенные среди новичков?

Алексей Федорченко: Первое и основное – метраж. Часто я вижу фильмы, которые оказываются больше самих себя. Еще одна большая проблема – это искусственный интеллект. Я его очень люблю, пять своих фильмов делал с его помощью. Но мне ИИ нравится как инструмент изображения, а молодежь его использует как инструмент сценарный. Я отсмотрел и отслушал очень много псевдофилософских текстов, написанных через нейросеть. Представьте: герой идет, за кадром звучит этот жуткий текст. Если режиссер мало начитан, ему кажется, что все отлично, но задаешь один вопрос – и идея разваливается. ИИ пока не может написать хороший сценарий, про это нужно помнить. Я заметил, что чуть ли не каждый участник лаборатории почему-то уверен, будто первый на этой планете снимает кино. Молодые авторы не знакомы не то что с работами своих сверстников, но даже с классиками. Поэтому не сомневаются в себе. Это, с одной стороны, хорошо, но только если режиссер уже имеет на это право.

Лилия Немченко: У меня появляется ощущение, что такие ребята, как будто космонавты. То, о чем они говорят, – не про здесь и сейчас, в работах нет почвы и судьбы, в сюжетах я вижу какие-то абстрактные схемы, не имеющие ничего общего с реальностью.

Алексей Федорченко: Ребята, которые выросли на десяти фильмах и «Тик-Токе», собирают свои истории из этого скудного материала, думая, что они оригинальные. Большинство этих симптомов лечится в лаборатории. Как правило, после работы с участниками я очень хочу, чтобы 8 из 10 продолжали снимать.

– В этом году тема лаборатории «Дом, в котором я живу». Почему в центре внимания она?

Лилия Немченко: Дом в широком смысле слова: планета, город, дача, работа… снимать можно практически о чем угодно, поэтому мы выбрали такую тему. Мне кажется, дом – одно из фундаментальных понятий человеческой жизни.

Алексей Федорченко: Меня всегда интересовала даже не тема дома, а те, кто жил в нем до меня. Про страну, город, хоть подушку, на которой ты сейчас спишь. Реальность никогда не трогает меня так, как история. Ее много и так – реальность вокруг, в телевизоре, в компьютере. Кажется, всем она немного приелась, хочется другого. Разобраться в том, что было, чего не было, что могло бы быть. Одно дело – документальная реальность, такие фильмы надо снимать, даже если не для современного зрителя, то для завтрашнего. Но игровые фильмы про реальность я не люблю – мало что из них искренне цепляет.

«ИИ пока не может написать хороший сценарий»

– В этом году на «Кинопробе» ИИ посвящен отдельный конкурс, расскажите подробнее?

Лилия Немченко: Действительно, на фестивале будет отдельная секция нейросетевого кино, ей руководит Евгений Данченко. В рамках фестиваля он прочитает несколько лекций – в Музее андеграунда и в Ельцин Центре – про героев, правовые аспекты, музыку. Я слушала его выступления на фестивале «Аэлита», поэтому могу с уверенностью сказать, что участников ждет много интересного. И, к слову, в жюри этой номинации войдет и Алексей Федорченко.

– Подобный интерес к ИИ не может не вызывать опасения, что рано или поздно человека в индустрии вытеснят нейросети…

Алексей Федорченко: Это новый инструмент для нашей работы. Никто не отменяет авторское кино. ИИ представляет новые инструменты для анимации, это другой вид кинематографа, который нужно изучать и учиться с ним работать. Например, в Японии уже давно популярны нейросетевые дорамы. Берется один и тот же сценарий, на основе которого генерируется по десять фильмов. Мне интересен сам механизм, это же огромный поток контента. Интересно, что актеры одни и те же, видимо есть какая-то общая база, общие сюжеты и короткие истории по 8-12 минут.

Лилия Немченко: Мы с вами обсуждаем нейросети, а я вспомнила, как эволюционировал формат работ на «Кинопробе». Мы начинали с аналогового кино, фильмы нам присылали на пленке. Потом отправляли VHS (аналоговый формат видеокассет, использовавшихся для записи и просмотра видео и звука с невысокой, по современным меркам, четкостью. – Прим. «ОГ»), потом DVD. Это все по дороге мялось, терялось, склеивалось друг с другом, и часть работ до нас не доходила. Сейчас мы работаем со ссылками, но в этом году, как и у всей страны, случились проблемы с облачными хранилищами. Я не уверена, что мы не пропустили какие-нибудь шедевры из-за технических сбоев. И оказывается, что самая обычная бобина никуда не денется, как самая надежная.

«Мы выделяемся анимацией, но не игровым кино»

– Очень много внимания уделяется уральскому кино, я слышала много трактовок этого термина. Для вас существует такой феномен?

Алексей Федорченко: У нас было несколько школ уральского кино. Я бы выделил уральскую школу анимации конца 80-х – начала 90-х, яркую и всемирно известную. Тогда творили Оксана Черкасова, Алексей Караев, Валентин Ольшванг. Появилось 7-8 ярких, самобытных режиссеров, учеников лучших классиков анимации. Эта яркая школа продолжается до сих пор, сегодня в основном снимают их ученики. Вторая школа – документальная, она появилась в 1988-1989 гг. с появлением творческого объединения «Надежда». Это было очень свежее кино, с новыми смыслами и новой свободой. Мы побеждали на всех фестивалях, каждый второй фильм уезжал с призами. Сама школа существовала около пяти лет. То, что продолжается в кинокомпании «СНЕГА», я бы отнес к этой школе. Игровой школы кино у нас не было. Есть крепкие режиссеры, были яркие творцы, которые приезжали к нам работать. Сейчас мы снимаем самобытное кино, то, что можно назвать новым направлением, но это еще не школа, а вид кинематографа. Школа только создается, появились новые ребята, которые начали снимать…

Лилия Немченко: Я не понимаю, что такое уральское кино. Это либо региональное кино, либо люди, которые снимают на Урале. Когда мы привязываем кино к конкретному месту, например, грузинское кино, обычно имеем в виду специфические фильмы с особенным юмором, миропониманием, языком. Но кто такие уральские герои? Угрюмые люди? А в анимации это есть. Это авторская рисованная анимация, очень тонкое отношение к сценарию, много обращений к мифологической составляющей. Это тоже специфика, в Петербурге такого нет. Мы выделяемся анимацией, но не игровым кино.

Алексей Федорченко: Дополню. Уральское кино больше про производство. Когда у нас снимают много фильмов – это уральское кино. А когда есть какой-то известный, самобытный режиссер – это именно режиссер, он будет собой где угодно. Нам не нужно уральское кино как направление, нам нужны разные, хорошие режиссеры.

Полная программа фестиваля и расписание показов «Кинопробы» на сайте. «Областная газета» является информационным партнером смотра.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на фестивале «Кинопроба» в Екатеринбурге покажут любимые мультфильмы нескольких поколений.