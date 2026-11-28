В Токио продолжаются соревнования VI этапа серии Гран-при ISU 2026/2027 по фигурному катанию. Судьба медалей уже решилась в женском одиночном катании. Победу в Японии одержала кореянка Джиа Шин (219,02), хозяйка турнира Монэ Чиба с серебром (214,57), бронзовая награда у кореянки Ю Ён (199,99). Россиянка Алина Горбачева на пятой позиции (193,87), еще одна представительница нашей страны Аделия Петросян на седьмом месте (186,90).

Первой из наших фигуристок выступала Аделия Петросян. В заявке у россиянки не было элементов ультра-си, однако она рискнула и прыгнула четверной тулуп. Увы, прыжок не удался, случилось падение. Затем Аделия допустила падение и на тройном сальхове. Остальные элементы были выполнены успешно: сольный риттбергер, каскад из тройного лутца и двух акселей, каскад тройной флип-тройной тулуп и в финале программы сольный тройной флип. Кроме того, одно из вращений судьи оценили на третий уровень.

Отметим, что больше никто из девушек не сделал на этапе в Японии элемента ультра-си. За прокат Петросян получила 121,62 балла, в сумме – 186,90. В итоге фигуристки улучшить позиции относительно первого дня – она седьмая.

Алина Горбачева была третьей после короткой программы, но произвольная программа у нашей спортсменки не задалась. Первое падение случилось даже не на прыжке, а на вращении после тройного флипа. Затем было падение на втором прыжке в каскаде из тройного лутца и тройного тулупа. На каскаде из трех прыжков на двойном акселе спортсменка задела рукой лед. Увы, такое количество ошибок не позволило ей бороться за подиум. За произвольную программу Горбачева получила 122,39. В сумме — 193,87. Это пятое итоговое пятое место.

Лидер после короткой программы японка Монэ Чиба допустила падение, также были недокруты, поэтому она и в произвольной программе и по сумме уступила представительнице Южной Кореи Джиа Шин.

Ранее «Областная газета» писала о том, как завершились соревнования в короткой программе у женщин на этапе Гран-при в Японии.