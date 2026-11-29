Небольшой снег и резкое похолодание ожидается в начале декабря в Свердловской области. Значительного прироста снежного покрова не предвидится, сохраняется порывистый ветер, а ночами температура может упасть до −20…–25 градусов. Об этом «ОГ» сообщили Уральском Гидрометцентре.

Как рассказали в Гидрометцентре, через регион пройдет арктический атмосферный фронт, из-за этого 1–2 декабря возможны небольшие снегопады. После этого на Урал придет холодный антициклон — он принесет выхоложенный воздух из арктических районов Сибири.

Наиболее морозными днями в Свердловской области станут 2–4 декабря, а в Екатеринбурге и на юге области — 3–4 декабря. В этот период температура впервые за долгое время окажется ниже климатической нормы на 4–8 градусов. Синоптики прогнозируют ночные температуры −18…−23 градуса, местами до −25, а днем ожидается −11…−17 градусов.

На дорогах сохраняется снежный накат, гололедица.

Сегодня существенных осадков не ожидается, температура днем составит −3…−7 градусов.

Детали погоды на последний ноябрьский день и первые даты декабря:

30 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. На дорогах — снежный накат. Температура ночью −6…−11 градусов (при прояснениях до −16 градусов), днем −4…−9 градусов. Ветер западный, 4–9 м/с, отдельные порывы до 15–17 м/с.

1 декабря также облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах снежный накат. Ночью −8…−13 градусов (при прояснениях до −18 градусов, на крайнем севере до −23), днем −6…−11 градусов (на крайнем севере до −16). Ветер ночью — западный 4–9 м/с (порывы до 14 м/с), днем — переменный, 1–6 м/с.

2 декабря также будет облачно с прояснениями. Ночью — небольшой, местами умеренный снег, днем — местами небольшой снег. На дорогах сохраняется снежный накат. Температура ночью −15…−20 градусов (при прояснениях до −25 градусов, на крайнем юго‑западе до −10), днем −13…−18 градусов (на крайнем юго‑западе до −8). Ветер неустойчивый, слабый.

Жителей региона просят быть внимательными на дорогах из‑за гололедицы и снежного наката, а также учитывать резкое похолодание при планировании поездок и активностей на улице.

Ранее «Областная газета» писала о том, что спасатели и ГИБДД напомнили свердловчанам об опасностях в зимний период и правилах поведения.