Свердловских водителей предупреждают о временных ограничениях на двух крупных трассах региона. Они связаны с инцидентами с грузовиками, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 143‑м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень (в районе Камышлова) движение ограничено: грузовой автомобиль съехал в кювет, сейчас его извлекают. Транспорт пускают в объезд.

Еще один проблемный участок — 280‑й километр трассы М‑12 «Восток» (Ачит — Екатеринбург) в районе Бисерти. Там из‑за съезда с дороги грузовика введено реверсивное движение — на месте работает эвакуатор.

Экипажи ДПС дежурят на обоих участках: регулируют поток и следят за безопасностью.

Госавтоинспекция просит водителей быть особенно внимательными. Стоит учитывать погодные условия, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и строго следовать указаниям инспекторов. При приближении к зоне работ обязательно снижайте скорость.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области прогнозируют морозы до −20…–25 градусов, на дорогах сохраняется снежный накат и гололедица.