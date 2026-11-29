Слаженная работа врачей больниц и ТЦМК и телемедицинская сеть спасли 37‑летнюю свердловчанку — многодетную мать. У Екатерины Ахматчиной из Тавды через три недели после рождения пятого ребенка случился инсульт, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Все началось с того, что у женщины внезапно отказали рука и нога, пропала речь. Близкие вызвали скорую, и пациентку экстренно госпитализировали в Тавдинскую ЦРБ. Там сразу провели КТ мозга, а анестезиолог-реаниматолог Дарья Троицкая с помощью телемедицины связалась со специалистом Регионального сосудистого центра при СОКБ №1.

Из-за неясного времени начала симптомов введение препарата, растворяющего тромбы, было уже невозможно, но врачи еще укладывались в 24‑часовое окно для тромбэкстракции — механического удаления тромба из мозговой артерии. Решение о перегоспитализации в Екатеринбург приняли оперативно, рассказала врач неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1 Елена Праздничкова. Транспортировкой занималась бригада Территориального центра медицины катастроф; за состоянием недавно родившей женщины в пути следили анестезиолог‑реаниматолог и акушер‑гинеколог.

В СОКБ №1 пациентке провели КТ‑ангиографию и обнаружили тромб в средней мозговой артерии, а также тромбы в аорте, не требовавшие срочного вмешательства.

Консилиум врачей во главе с главным неврологом УрФО Андреем Алашеевым принял решение о тромбэкстракции. Операцию рентгенохирург Анна Ладейщикова провела под внутривенной седацией — пациентка оставалась в сознании. Уже с первой попытки тромб удалось удалить и полностью восстановить кровоснабжение мозга.

Положительная динамика появилась в первый час после вмешательства. На следующее утро Екатерина могла назвать свое имя и понемногу двигать рукой и ногой. Далее с ней работала мультидисциплинарная нейрореабилитационная бригада: врачи, инструкторы ЛФК, физиотерапевты, логопед и нейропсихолог. Благодаря комплексной помощи женщина быстро начала ходить и самостоятельно себя обслуживать. Через неделю ее перевели в палату ранней реабилитации, а спустя три недели — выписали домой.

Как рассказали в пресс-службе, причиной инсульта стала мутация Лейдена — наследственная предрасположенность к тромбообразованию. Генетический анализ это подтвердил. Пациентке назначили терапию, на фоне которой тромбы в аорте полностью рассосались. В ближайшие два года женщина будет бесплатно получать препараты для профилактики повторного инсульта и наблюдаться у ангионевролога в поликлинике СОКБ №1. Следующий этап восстановления она пройдет в санатории «Руш».

Случай наглядно показал эффективность сети телеконсультируемых первичных сосудистых отделений, действующей в регионе уже шестой год. Как отметил Андрей Алашеев, благодаря этой системе даже отдаленные территории охвачены квалифицированной помощью. Оказание высокотехнологичной помощи при сердечно‑сосудистых заболеваниях остается одним из приоритетов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловские врачи спасли полуторагодовалую девочку с ожогами 30% тела.