Высокие результаты на чемпионате и первенстве России по спортивному программированию в дисциплине «Программирование алгоритмическое» показали студенты УрФУ. Соревнования прошли в Дагестане. Почти весь пьедестал турнира достался уральцам — это подчеркивает высокий уровень подготовки молодых программистов региона, отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Денис Паслер в своих соцсетях тепло поздравил победителей и их наставников.

«Поздравляю наших чемпионов и их наставников! Уверен, что это не последняя победа ребят, а старт для новых достижений в спорте и в дальнейшей профессиональной деятельности. ИТ — отрасль динамичная, со множеством вызовов и задач, решать которые в будущем предстоит сегодняшним студентам», — написал Денис Паслер в своем канале в Макс.

Глава региона отметил, что успех студентов вполне закономерен: в УрФУ спортивному программированию уделяют серьезное внимание — развивают школьную лигу, регулярно проводят соревнования, а талантливым студентам выплачивают специальную стипендию в 60 тыс. рублей. Денис Паслер также напомнил, что с 2021 года спортивное программирование признано официальным видом спорта в России, а в этом году получило статус базового вида спорта и в Свердловской области.

Ярким итогом турнира стала победа Якова Малина, который стал чемпионом России. Хорошие результаты показали и другие представители УрФУ: Владимир Черепанов, Матвей Дмитриев и Валентин Зуев заняли с третьего по пятое место соответственно.

Отдельного внимания заслуживает успех школьников: одиннадцатиклассник СУНЦ УрФУ Всеволод Кондрашин завоевал серебро в первенстве страны в той же дисциплине.

Высокие достижения уральских спортсменов открывают им путь в сборную России — теперь ребята могут представлять страну на международных соревнованиях, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала о том, что сборная Свердловской области отправилась в финал чемпионата «Профессионалы».