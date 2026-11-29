Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков со страниц «Областной газеты» поздравил свердловчанок с Днем матери. Он подчеркнул, что в нашей стране поддержка материнства и детства – ключевой приоритет социальной политики. Публикуем обращение главы регионального парламента полностью.

Уважаемые жительницы Свердловской области, дорогие мамы и бабушки!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с Днём матери!

Этот день – прекрасный повод ещё раз выразить уважение, признательность и любовь всем женщинам-мамам.

Материнство – это благороднейший труд, требующий самопожертвования, терпения, милосердия. Именно мама для каждого из нас становится главным учителем и наставником, именно она передаёт нам нравственные ценности, являясь самым ярким примером доброты, порядочности, душевной щедрости.

В нашей стране поддержка материнства и детства – ключевой приоритет социальной политики. По инициативе президента России Владимира Владимировича Путина системно предпринимаются меры, направленные на улучшение качества жизни семей с детьми и повышение рождаемости.

В Свердловской области органы власти уделяют огромное внимание оказанию действенной помощи многодетным родителям, молодым семьям с детьми. Мы взяли курс на реализацию Уральской демографической доктрины, инициированной губернатором региона. Новый созыв областного парламента начал свою работу с принятия весомого пакета законов, содержащих беспрецедентные меры в поддержку материнства.

Мама – это самое высокое и желанное звание для женщины. В Свердловской области сегодня многое делается для того, чтобы молодёжь видела в родительстве важнейший жизненный приоритет, чтобы молодые мамы при поддержке государства могли успешно совмещать учёбу, карьеру и рождение детей.

Уважаемые жительницы Свердловской области, дорогие мамы и бабушки! Поздравляю вас с Днём матери! Спасибо за ваш самоотверженный труд, за умение делать мир лучше и добрее! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия! Пусть дети радуют вас своими успехами! Будьте счастливы и любимы!