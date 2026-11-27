26 ноября в Доме Правительства Свердловской области наградили победителей конкурса на назначение стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов. Среди лауреатов — аспирант Уральского государственного аграрного университета Анастасия Зырянова.

Стипендия присуждается молодым исследователям, чьи научные работы соответствуют приоритетам научно-технологического развития России. Ее размер составляет 75 тысяч рублей ежемесячно, поддержка предоставляется на срок от одного года до четырех лет. Победа в конкурсе считается одной из самых высоких оценок научных работ аспирантов в стране. По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера свидетельства и нагрудные знаки «Лауреат стипендии Президента Российской Федерации» победителям вручил первый заместитель главы региона — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков.

Анастасия Зырянова — аспирант кафедры биотехнологии и пищевых продуктов УрГАУ, обучается по научной специальности 4.2.4 «Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства». Тема диссертации — «Оценка воспроизводительных качеств крупного рогатого скота голштинской породы с использованием полногеномных ассоциативных исследований». На счету молодого исследователя уже пять опубликованных статей и докладов.

«Победа в конкурсе оказывает сильную мотивационную поддержку: я вижу, что моя научная деятельность ведется в правильном направлении. Планы не поменялись — хочу и дальше заниматься наукой», — поделилась Анастасия.

Тем, кто только хочет заниматься исследованиями, она советует грамотно ставить перед собой цель и настойчиво к ней идти, а главное — выбирать те области науки, которые по-настоящему интересны.

«Мы гордимся Анастасией и ее научным руководителем Ольгой Александровной Быковой — за такой победой всегда стоит совместный труд молодого ученого и наставника. Желаю успешной защиты диссертации и новых открытий. Уверен, это только начало большого пути в науке», — отметил врио ректора УрГАУ Михаил Флягин.

Свердловская область входит в число ведущих регионов страны по участию в конкурсе. Как отметил губернатор Денис Паслер, по итогам отборов 2025 и 2026 годов регион занимает 6-е место в России по числу заявок и количеству победителей: за два года стипендиатами Президента стали 48 уральских аспирантов. Число лауреатов растет ежегодно, что говорит о высоком качестве и востребованности научных проектов молодых уральских ученых.

«Все эти молодые люди находятся в начале профессионального пути и проводят важные научные исследования, способствующие развитию ключевых отраслей, созданию наукоемких технологий и укреплению технологического суверенитета. Для поддержки стипендиатов из бюджета Свердловской области ежегодно направляется порядка 700 миллионов рублей. Отдельно хочу выразить благодарность научным руководителям. Думаю, что без их поддержки такие результаты были бы невозможны», — подчеркнул Алексей Шмыков.

Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых достижений!