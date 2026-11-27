С 6 по 8 ноября в Екатеринбурге прошло большое мероприятие Анонимных Алкоголиков Свердловской области — БААМ «Осень 2026» под девизом «В шагах — свобода, в традициях — единство!» На него собрались более ста человек, включая гостей из других городов и значительное число новичков.

Программа трёх дней включала открытые собрания, спикерские, минисеминары по 12 Шагам и Традициям, а также презентацию полиграфического издания «Журнал АА». Спикерами выступили участники из Екатеринбурга и приглашённый гость из Самары Игорь Историк. Отдельное внимание уделили новичкам: для них подготовили подарки и специальные площадки, а вход для них был свободным. По отзывам участников, атмосфера отличалась открытостью и уважением.

Участник группы «Аметист» Дмитрий так описал свои впечатления: «Атмосфера была рабочая и доброжелательная. Главное — все хотели что-то услышать, все пытались улучшить своё выздоровление и получить новую информацию».

Параллельно в ноябре развивалось ещё одно важное направление — информирование о сообществе через городские структуры. 20 октября представители АА участвовали в круглом столе Администрации Октябрьского района по вопросам трезвости населения, а 22 октября их пригласили на встречу с районной комиссией. В результате была достигнута договорённость: когда в комиссию будут поступать граждане из «группы риска», представителей сообщества будут приглашать для личного рассказа о программе. Первые результаты не заставили себя ждать — 29 октября член содружества провела беседу с четырьмя людьми.

Кроме того, 25 ноября в Березовском на базе группы АА «Посёлок» прошла встреча формата «Спикерские новичков», где своим опытом поделился Артём со сроком трезвости три месяца по теме «90 шагов к новой жизни: личная история».

5 декабря в городе Кировград состоится открытие новой группы Анонимных Алкоголиков «Калатаа» (в переводе с языка коми — «приют»). Собрания будут проходить каждую субботу в 18:00 по адресу: ул. Свердлова, 35, 3 этаж, офис 42. Вход свободный, анонимность гарантирована.