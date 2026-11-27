Екатеринбургский «Урал», выигравший четыре матча подряд в Первой лиге, не сумел продлить победную серию в домашней встрече с тульским «Арсеналом». На заснеженном и замерзшем поле «Екатеринбург Арены» команды сыграли вничью – 1:1. Тем не менее «шмели» сохранили за собой вторую строчку в таблице и имеют отрыв от ближайших преследователей: «Торпедо» «шмели» опережают на три очка, а «Сочи» – на четыре.

«Урал» и «Арсенал» доигрывали 19-й тур Первой лиги на неделе, как, собственно, и «Нижний Новгород» с «Текстильщиком». Большинство других команд свои матчи в этом туре уже ­сыграли, и у «шмелей» была отличная возможность еще больше увеличить отрыв от конкурентов в борьбе за Премьер-лигу, которые ранее допустили осечки. В случае победы над тульским коллективом команда Сергея Юрана могла довести пре­имущество над «Торпедо» до пяти очков, а от «Сочи» – до шести.

И, казалось, «шмелям» это вполне по зубам. Туляки в последних матчах не радовали своих болельщиков результатами: набрали одно очко в трех играх, в том числе разгромно проиграли «Нижнему Новгороду» (0:4) и дома не совладали с «Челябинском» (1:2). Екатеринбуржцы же, напротив, выиграли четыре матча подряд, в трех последних играх и вовсе не пропускали, поэтому и выглядели большими фаворитами. Тем более что игра проходила в родных стенах.

Но стены эти во многом и повлияли на исход. А точнее – газон «стен», то есть «Екатеринбург Арены». «Урал» не стал переносить матч в футбольный манеж, хотя такая опция была, и накануне игры в расклад вмешалась уральская погода, которая в ночь перед матчем подарила всем огромные сугробы. В день игры специалисты усиленно готовили поле, чистили его, но, конечно, привести газон в хорошее состояние было невозможно после такого снегопада.

Как итог: красный мяч, замерзшее к вечеру поле, которое местами превратилось в каток, и соответствующая такому же полю игра со стороны обеих команд. Строить какие-то осмысленные атаки, комбинировать на таком газоне крайне сложно, поэтому основные моменты возникали либо после стандартов, либо после дальних ударов.

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, зато увидели их во втором. Первыми забили екатеринбуржцы. Илья Ишков отличной передачей отправил один на один с вратарем гостей Лео Кордейро, и бразилец точно пробил в нижний угол – 1:0. Казалось, что «Урал» выполнил главную задачу – забил, потому что сделать это в тех условиях было сложно. А, учитывая хорошую игру юрановского «Урала» в обороне (12 пропущенных в 19 играх), у болельщиков «шмелей» появилась надежда на положительный исход встречи.

Но надежда эта испарилась через 10 минут после гола Лео. Сначала Сильвие Бегич в простой ситуации подарил тулякам право на угловой, а после этого все тот же Бегич вместе с Евгением Хариным не смогли выбить мяч со своего «пятака», и Даниил Плотников сравнял счет.

На этом ключевые события в матче закончились. Не­очевидные попытки «Урала» организовать навал ни к чему не привели, как итог – 1:1.

Следующий матч «шмели» проведут уже через четыре дня после игры с «Арсеналом». В понедельник, 30 ноября, «Урал» примет «Шинник», и тоже на «Екатеринбург Арене». После ничьей с туляками команда Сергея Юрана сохранила за собой вторую позицию в таблице: отрыв от «Торпедо» и «Сочи» составляет три и четыре очка соответственно, а отставание от «Нижнего Новгорода» сократилось до 11 очков.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что «Урал» укрепился на второй позиции в турнирной таблице.