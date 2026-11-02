«Это картины, которые сделаны с любовью»: Никита Михалков о кинопоказе в Екатеринбурге

В рамках международной Открытой Евразийской премии «Бриллиантовая бабочка» прошел показ фильма «Потанцуйте с мамой!». В Екатеринбург картину привез продюсер и автор сценария Рустам Сайдаматов, для которого дебютная работа получилась по-настоящему личной и семейной.

Творческую встречу с продюсером и киносмотр организовали в компании «Сима-Ленд». Фестивальные показы фильмов-номинантов премии будут проходить здесь каждую пятницу до 27 ноября. «Бриллиантовую бабочку» учредили Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры по инициативе режиссера театра и кино, сценариста и кинопродюсера Никиты Михалкова.

Как рассказал режиссер в своем видеообращении, в премии участвуют картины из стран, чей кинематограф почти неизвестен в «западном мире». Такие работы заслуживают внимания, поскольку их создатели, часто не располагающие большими бюджетами, находят способы рассказать о том, что им важно.

«Это картины, которые сделаны с любовью. Может быть, за три копейки, но это золотые три копейки. Настоящие художники находят возможность выразиться, и показать то, что их волнует, на экране. И это всегда очень и очень интересно и талантливо», — отметил Никита Михалков.

И сам показ, и антураж напоминали светский прием: сотни электрических свечей, создающих между рядами «огненные» дорожки, живая музыка струнного ансамбля и балерины, танцующие на мини-сценах по всему залу. Эти декорации не только задавали настроение вечеру, но и были связаны с сюжетом фильма – мама главного героя в прошлом балерина, с чем связана важная сюжетная арка работы.

Кыргызско-российский фильм режиссера Дастана Мадалбекова «Потанцуйте с мамой!» рассказывает про юношу Мирбека, живущего беззаботной жизнью. История начинается с рядовой драки на пляже, закончившейся легким сотрясением главного героя. Как следствие – примерещившийся незнакомец, сообщивший, что маме остается жить всего 10 дней. Отмахнувшись от предостережения, Мирбек продолжает наслаждаться жизнью. Вечеринки, развлечения, собственные отношения – все это занимает его намного больше матери, от советов и просьб которой он чаще просто отмахивается. Но встречи-видения повторяются и со временем игнорировать слова «курьера», как представляется незнакомец, оказавшийся ангелом смерти, оказывается невозможно.

Фильм не пытается удивлять зрителя непредсказуемостью сюжетных поворотов или сложной психологией героев. В его основе – камерная история про отношения близких людей, именно на этом сосредоточено внимание режиссера и зрителя. Все сцены с мамой и сыном выглядят очень естественно, а между актерами чувствуется настоящая химия. И знакомый прием «обратного отсчета», когда герою нужно успеть измениться или добиться какой-то цели в сжатые сроки, здесь обеспечивает динамику повествования.

Со временем Мирбек выясняет, что почти ничего не знает о маме. Привыкнув к ее знакомой роли, парень никогда всерьез не интересовался ни ее жизнью, ни желаниями. Только осознав приближающийся финал, Мирбек находит в себе силы повзрослеть и начать не просто замечать самого близкого человека, но и слышать его каждый день. Он вспоминает главную мечту мамы – еще раз оказаться в Петербурге, где прошли годы ее студенчества, и посмотреть балет – память о ее прошлом балерины.

Главного героя нельзя назвать ни по настоящему эгоистичным, ни злым. Но он настолько погружен в собственные заботы, что присутствие мамы воспринимается им как должное, не стоящее пристального внимания. И это еще один вопрос, который поднимает картина: почему часто близких замечают только когда уже случилось что-то плохое?

Несмотря на сжатые сюжетом сроки, изменения сына на экране выглядят достоверными, а последние дни, проведенные с мамой, трогают до слез. Название картины – не просто красивая фраза, а прямая отсылка к финалу работы, в котором исполняются самые смелые мечты, а зрителям метафорическим языком говорят, что ради близких нужно перестать ждать, пока чудо просто случится и сотворить его собственными руками.

Фильм, понятный при первом просмотре, еще долго не отпускает после финальных титров. Невольно возвращаешься к вопросу: а сделал ли Мирбек все, чтобы попрощаться с мамой? Одно дело – исполнить мечту, другое – восстановить отношения, которые разрушались годами, за несколько дней. И трактовать финал можно по-разному. Возможно, потерю близкого человека можно было бы предотвратить, не отталкивая его большую часть сознательной жизни. А возможно, все было предрешено Ангелом смерти, и во власти человека лишь решить, как распорядиться отведенным временем. К какому бы выводу ни приходили зрители, когда зажегся свет, стало видно, что у многих в кинозале покрасневшие от слез глаза, а первое, что сказали продюсеру в начале творческой встречи: «я понял, что мне нужно позвонить маме».

Для Рустама Сайдаматова – продюсера фильма – работа получилась по-настоящему личной. Эту историю он посвятил маме, ушедшей из жизни во сне. По словам продюсера, эту трагедию нельзя было предсказать заранее, а его собственная жизнь разделилась на «до» и «после». Идея снять кино появилась как посмертный подарок самому дорогому человеку.

«Сложно придумать мотивацию сильнее, поэтому меня ничто не могло остановить, – говорит Рустам Сайдаматов. – Я решил, что никто лучше, чем я сам, не сделает фильм о маме. Начал с короткого метра: нашел инвестиции, собрал небольшую команду, и вместе мы сняли короткометражку. Устроил закрытый показ, чтобы найти средства для полного метра, в первый раз не получилось, и я попробовал еще раз. Нашелся человек, который заинтересовался моей идеей, и вместе мы сняли итоговую работу».

Зрители делились своими впечатлениями, спрашивали о финале работы, в котором смерть показана образно, не трагедией – но началом нового путешествия, и узнавали, о чем же фильм?

«Каждый должен переосмыслить, как он тратит свое время в отношении близких, в частности родителей. Проводите с ними как можно больше времени: приглашайте их в театры, в кино, на прогулки, дурачьтесь дома и снимайте это на видео. Потом не будете ни о чем сожалеть», – ответил Рустам Сайдаматов.

За расписанием онлайн- и офлайн-показов можно следить через сайт или социальные сети премии «Бриллиантовая бабочка».

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