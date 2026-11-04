Владимир Путин поздравил Дениса Паслера и свердловчан с Днем народного единства

Президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин направили поздравления с Днем народного единства губернатору Свердловской области Денису Паслеру и свердловчанам. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Владимир Путин отметил глубокий смысл праздника, который объединяет миллионы граждан России.

«Поздравляю Вас с Днем народного единства. Этот праздник посвящен великому подвигу нашего народа, который по зову сердца в трудный для страны час поднялся на защиту родной земли, одолел жестокого врага, возродил и укрепил Державу. Ратные и трудовые свершения предков, их сплоченность и беззаветная любовь к Отечеству, верность патриотическим, духовным идеалам служат достойным примером для нас и будущих поколений. Желаю Вам успехов, доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подчеркнул неразрывную связь исторических традиций и современных достижений, благодаря которой Россия уверенно движется вперед.

«Этот праздник стал символом сплоченности и гражданского подвига нашего многонационального народа, отстоявшего независимость Отечества в 1612 году. Победа ознаменовала возрождение российской государственности. Сегодня, как и много веков назад, солидарность, единение, любовь к Родине миллионов наших граждан — основа укрепления суверенитета государства, развития и процветания России. Желаю Вам успехов в работе, здоровья и благополучия», — отметил Михаил Мишустин в поздравлении.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем народного единства.