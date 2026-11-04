Свердловская Госавтоинспекция временно ограничит движение в четырех городах в День народного единства

В четырех городах Свердловской области Госавтоинспекция временно ограничит движение транспорта. Это связано с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Казанской иконы Божией Матери. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске и Североуральске пройдут крестные ходы. На маршрутах следования колонн безопасность дорожного движения и регулирование транспорта будут обеспечивать экипажи ДПС. Движение транспорта будет возобновляться по мере прохождения колонн.

Екатеринбург

С 10:30 до 12:30 проезд транспорта будет закрыт по маршруту: Свято-Троицкий кафедральный собор (ул. Розы Люксембург, 57) — ул. Куйбышева — ул. Гоголя — ул. Пушкина — пр. Ленина — ул. Толмачева — ул. Царская — Храм-памятник на Крови (ул. Царская, 10).

Каменск-Уральский

С 14:30 до 15:45 будет введен запрет на проезд для всех видов транспорта, включая общественный, по маршруту: от Свято-Троицкого кафедрального собора (ул. Ленина, 126) до Храма-часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского (пр. Победы, 16). Проезд будет закрыт по ул. Ленина — на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы и по ул. Кадочникова — на участке от пр. Победы до ул. Ленина.

Первоуральск

С 11:00 до 14:00 будет введен запрет на проезд по маршруту: от храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла (ул. Орджоникидзе, 1) — ул. Орджоникидзе — ул. Ленина до дома № 23 — ул. Ватутина — молебное пение у закладного камня Богоявленского собора (пересечение улиц Малышева — Ватутина) — ул. Ватутина — площадь Победы — пр. Ильича — молебное пение у закладного камня храма во имя святого страстотерпца Евгения врача (Боткина), пр. Ильича, 28а — ул. Вайнера — завершение у храма во имя святой великомученицы Екатерины (ул. Вайнера, 89).

Североуральск

С 10:15 до 12:30 проезд будет закрыт на всех перекрестках и выездах из дворовых территорий на улице Молодежной от площади Мира до перекрестка с улицей Павла Баянова и далее по улице Павла Баянова до храма во имя святых апостолов Петра и Павла (ул. Советская, 34а).

Движение транспорта будет возобновляться по мере прохождения колонн.

Госавтоинспекция призывает водителей планировать маршруты с учетом введенных ограничений и выполнять требования регулировщиков.

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге планируют ввести новые ограничения для самокатчиков.