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В День народного единства в Екатеринбурге открыли мурал в честь императора Николая II

НовостиРелигия
Областная газета

Изображение находится по адресу ул. Толмачева, 23

мурал в честь императора Николая II, Екатеринбург
Мурал создан художником Сергеем Храмовым, размер изображения — около 7 на 16 метров. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

В центре Екатеринбурга открыли значимый для свердловчан мурал. Изображение императора Николая II украсило фасад здания Управления Федеральной службы государственной статистики по адресу ул. Толмачева, 23.

мурал в честь императора Николая II, Екатеринбург
На церемонию освящения мурала собрались участники крестного хода, в котором прошли около 5 тыс. человек. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»
мурал в честь императора Николая II, Екатеринбург
Мурал стал самой большой иконой Царя-страстотерпца в мире. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

На церемонию освящения мурала собрались участники крестного хода в честь Дня Казанской иконы Божией Матери, в котором прошли, по предварительным подсчетам, около 5 тыс. человек, в том числе священнослужители, горожане, военнослужащие, представители силовых структур, казаки, слушатели духовных учебных заведений, воспитанники военно-патриотических клубов и представители епархиального молодежного движения.

митрополит Кирилл
В торжественной церемонии освящения мурала приняли участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»
Василий Козлов, мурал, Екатеринбург
В торжественной церемонии освящения мурала приняли участие вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов, общественники и почетные гости. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

В торжественной церемонии освящения мурала приняли участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов, общественники и почетные гости. Мурал стал самой большой иконой Царя-страстотерпца в мире.

мурал в честь императора Николая II, Екатеринбург
Крестный ход был посвящен празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»
мурал в честь императора Николая II, Екатеринбург
Участие в крестном ходе приняли священнослужители, горожане, военнослужащие, представители силовых структур, казаки, слушатели духовных учебных заведений, воспитанники военно-патриотических клубов. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

В центре — фигура Николая II в парадном офицерском мундире и сцены из жизни страны того времени: школа, сельское хозяйство, железная дорога, промышленность, светская жизнь. Множество деталей, искусно вписанных в одну композицию, помогают узнать о вкладе царя в развитие страны и жизни простого народа. Мурал создан художником Сергеем Храмовым, размер изображения — около 7 на 16 метров.

мурал в честь императора Николая II, Екатеринбург
Крестный ход прошел от Свято-Троицкого кафедрального собора по улицам Куйбышева, Гоголя, Пушкина и Толмачева до Храма-памятника на Крови. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Ранее «Областная газета» писала, куда сходить и что посмотреть в Екатеринбурге в День народного единства.

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