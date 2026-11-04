В День народного единства в Екатеринбурге открыли мурал в честь императора Николая II

В центре Екатеринбурга открыли значимый для свердловчан мурал. Изображение императора Николая II украсило фасад здания Управления Федеральной службы государственной статистики по адресу ул. Толмачева, 23.

На церемонию освящения мурала собрались участники крестного хода в честь Дня Казанской иконы Божией Матери, в котором прошли, по предварительным подсчетам, около 5 тыс. человек, в том числе священнослужители, горожане, военнослужащие, представители силовых структур, казаки, слушатели духовных учебных заведений, воспитанники военно-патриотических клубов и представители епархиального молодежного движения.

В торжественной церемонии освящения мурала приняли участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов, общественники и почетные гости. Мурал стал самой большой иконой Царя-страстотерпца в мире.

В центре — фигура Николая II в парадном офицерском мундире и сцены из жизни страны того времени: школа, сельское хозяйство, железная дорога, промышленность, светская жизнь. Множество деталей, искусно вписанных в одну композицию, помогают узнать о вкладе царя в развитие страны и жизни простого народа. Мурал создан художником Сергеем Храмовым, размер изображения — около 7 на 16 метров.

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