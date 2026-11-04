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Полина Шешелева и Егор Каранаухов первые после короткой программы спортивных пар на турнире «Золото Урала» в Екатеринбурге

НовостиФигурное катание
Наталья Шадрина

Всероссийские соревнования среди юниоров проходят с 3 по 6 ноября

Полина Шешелева и Егор Карнаухов
Полина Шешелева и Егор Карнаухов - лидеры после первого дня. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В Екатеринбурге стартовал всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. В первый день на лёд «УГМК-Арены» вышли спортивные пары. Лидерами по итогам короткой программы стали Полина Шешелева и Егор Каранаухов (71,86), второе место занимают Полина Сажина и Алексей Белкин (71,33), третьи — Кира Доможирова и Илья Вегера (60,63). Свердловский дуэт Дарья Кардаполова и Антон Рязанов идут на шестом месте (42,30).

Полина Шешелева и Егор Каранаухов, представляющие Москву и школу «Хрустальный», отлично откатали кроткую программу, справившись со всеми заявленными элементами. Судьи оценили прокат высоко, поставив дуэту 71,86 балла.

На второй позиции после короткой программы расположились однокомандники Полины и Егора — Полина Сажина и Алексей Белкин из «Хрустального». Этот дуэт также не допустил ни одной ошибки, уступив лидирующей паре всего лишь 0,5 балла.

На третьем месте после первого дня пермяки Кира Доможирова и Илья Вегера, спортивная школа «Старт». Ребят тренирует Павел Слюсаренко. У них сегодня практически все получилось, были небольшие помарки, но в целом прокат удался.

Свердловский дуэт Дарья Кардаполова и Антон Рязанов идут на шестом месте из школы «Локомотив» после проката признались, что очень волновались перед домашним турниром, поэтому им не удалось исполнить свою программу чисто. Но обещали, что в произвольной программе наверстают упущенное.

Прокаты произвольной программы у спортивных пар состоятся завтра, 5 ноября, начало в 15:30 по уральскому времени.

Полное расписание турнира «Золото Урала» среди юниоров опубликовано здесь.

 

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