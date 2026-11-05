«Вайбкодинг», «воздухан», «прайм-эра»: 10 наименований включены в шорт-лист акции «Слово года»

Россиянам представили шорт-лист акции «Слово года – 2026». Среди претендентов на победу 10 наименований, разделенных по трем направлениям: «Технологии и искусственный интеллект», «Эмоции и состояния», «Разговорные обозначения и типажи людей». Об этом сообщает пресс-служба портала «Грамота.ру».

В список вошли слова, частотность употреблений которых выросла за последнее время. Среди них:

«Вайбкодинг» – один из методов программирования, при котором код пишется с помощью искусственного интеллекта;

«Генерить» – создавать контент с помощью нейросетей;

«Дата-центр» – здание, где расположено серверное и сетевое оборудование;

«ИИ-агент» – автономная программа на базе искусственного интеллекта, способная к самообучению, постановке целей и выполнению задач;

«Иишка» – ласковое название искусственного интеллекта;

«Дофаминовый» – обозначение чего-либо, вызывающего радость;

«Нишевый» – предназначенный для узкого круга людей и не рассчитанный на массовый спрос;

«Прайм-эра» – лучший период в жизни человека;

«Воздухан» – обозначение человека, который строит грандиозные планы, но не выполняет их;

«Тревожник» – разговорное определение человека, который постоянно испытывает беспокойство и внутреннее напряжение.

Победителя акции «Слово года» выберут более 400 лингвистов. Итоги станут известны в начале декабря.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на борту самолета Екатеринбург — Калининград написали Большой этнографический диктант.