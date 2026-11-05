«Вайбкодинг», «воздухан», «прайм-эра»: 10 наименований включены в шорт-лист акции «Слово года»

Россиянам представили шорт-лист акции «Слово года – 2026». Среди претендентов на победу 10 наименований, разделенных по трем направлениям: «Технологии и искусственный интеллект», «Эмоции и состояния», «Разговорные обозначения и типажи людей». Об этом сообщает пресс-служба портала «Грамота.ру».
В список вошли слова, частотность употреблений которых выросла за последнее время. Среди них:
- «Вайбкодинг» – один из методов программирования, при котором код пишется с помощью искусственного интеллекта;
- «Генерить» – создавать контент с помощью нейросетей;
- «Дата-центр» – здание, где расположено серверное и сетевое оборудование;
- «ИИ-агент» – автономная программа на базе искусственного интеллекта, способная к самообучению, постановке целей и выполнению задач;
- «Иишка» – ласковое название искусственного интеллекта;
- «Дофаминовый» – обозначение чего-либо, вызывающего радость;
- «Нишевый» – предназначенный для узкого круга людей и не рассчитанный на массовый спрос;
- «Прайм-эра» – лучший период в жизни человека;
- «Воздухан» – обозначение человека, который строит грандиозные планы, но не выполняет их;
- «Тревожник» – разговорное определение человека, который постоянно испытывает беспокойство и внутреннее напряжение.
Победителя акции «Слово года» выберут более 400 лингвистов. Итоги станут известны в начале декабря.
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