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«Вайбкодинг», «воздухан», «прайм-эра»: 10 наименований включены в шорт-лист акции «Слово года»

Новости
Областная газета

Победителей выберут в начале декабря

Девушка и книга
Частота употребления слов, включенных в шорт-лист, возросла в последнее время. Фото: Алексей Кунилов, фотоархив «Областной газеты»

Россиянам представили шорт-лист акции «Слово года 2026». Среди претендентов на победу 10 наименований, разделенных по трем направлениям: «Технологии и искусственный интеллект», «Эмоции и состояния», «Разговорные обозначения и типажи людей». Об этом сообщает пресс-служба портала «Грамота.ру».

В список вошли слова, частотность употреблений которых выросла за последнее время. Среди них:

  • «Вайбкодинг» – один из методов программирования, при котором код пишется с помощью искусственного интеллекта;
  • «Генерить» – создавать контент с помощью нейросетей;
  • «Дата-центр» – здание, где расположено серверное и сетевое оборудование;
  • «ИИ-агент» – автономная программа на базе искусственного интеллекта, способная к самообучению, постановке целей и выполнению задач;
  • «Иишка» – ласковое название искусственного интеллекта;
  • «Дофаминовый» – обозначение чего-либо, вызывающего радость;
  • «Нишевый» – предназначенный для узкого круга людей и не рассчитанный на массовый спрос;
  • «Прайм-эра» – лучший период в жизни человека;
  • «Воздухан» – обозначение человека, который строит грандиозные планы, но не выполняет их;
  • «Тревожник» – разговорное определение человека, который постоянно испытывает беспокойство и внутреннее напряжение.

Победителя акции «Слово года» выберут более 400 лингвистов. Итоги станут известны в начале декабря.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на борту самолета Екатеринбург — Калининград написали Большой этнографический диктант.

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