Фигуристка Варвара Авдеева: «Кажется, на трибуны пришла половина Екатеринбурга, это безумно приятно»

В столице Среднего Урала продолжается всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. Первые медали уже разыграны, а сегодня в борьбу вступили девушки. После короткой программы лидирует Майя Сарафанова (70,08), второе место у Дарьи Царегородцевой (68,49), третья — Алена Принёва (68,48). Также на соревнованиях катаются две свердловские фигуристки.

Что касается свердловчанок, то сегодня на турнире выступили две 13-летние свердловчанки Варвара Авдеева («Локомотив», Екатеринбург) и Александра Гришина (СШ им. А.Козицына, Верхняя Пышма). Александра набрала за короткую программу 53,95 балла, это 15 место. Она пообщалась с «ОГ» после проката.

«Я впервые выступаю на таких крупных соревнованиях и на такой большой арене, было очень волнительно. Но мои тренеры помогли прийти в себя, и прокат получился. Конечно, у меня случились некоторые ошибки – это дорожка шагов и неясное ребро на тулупе. Я не расстроилась, понимаю, что это волнение, и для меня это мотивация дальше работать, — говорит Александра Гришина. – На трибунах сегодня были мои родители, мои друзья, родственники. Вот они особенно рады увидеть меня на этом турнире. Дальше планирую ехать на еще одни всероссийские соревнования в Казань».

У Варвары Авдеевой получилось значительно улучшить результат после предыдущего этапа юниорского Гран-при – 56,84 балла, судьи оценили ее короткую программу в Екатеринбурге в 62,92 балла. На данный момент это 11 место.

«Я сегодня получила большое удовольствие от проката. Это домашний этап, я чувствовала, что мне это помогает. На трибунах мои родственники, друзья, да и вообще, кажется, половина Екатеринбурга, это безумно приятно, — улыбается Варвара, отвечая на вопрос «ОГ». – Внутреннее недовольство оставил тройной лутц, на нем у меня часто не очень хорошее ребро. Сегодня тоже, поэтому будут работать над этим элементом».

Варвара поделилась, что разучивает элементы ультра-си: тройной аксель и четверной сальхов. Также девушка рассказала, что ее вдохновляет спортивный пример Александры Трусовой.

Произвольная программа у девушек начнется завтра, 6 ноября, в 12:45 по уральскому времени.

Полное расписание этапа можно посмотреть здесь.