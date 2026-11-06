Подвели летние шины: на автодороге под Красноуфимском из-за заноса на снегу погиб водитель

В Красноуфимском районе на 31 км автодороги «Ачит – Мясегутово» произошла авария со смертельных исходом. По предварительным данным, 66-летний водитель ВАЗ-2104 не учел погодные условия в виде обильного снегопада, допустил занос транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2104 скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что на легковом автомобиле ВАЗ-2104 на передних колесах были установлены шины с зимним рисунком протектора, а на задних – летние. Данное обстоятельство могло способствовать возникновению заноса транспортного средства.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и наряды ДПС. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Напоминаем, что в условиях переменчивой погоды и снегопадов, которые накрыли некоторые районы Свердловской области, водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и избегайте резких маневров. Но самое главное – устанавливайте на автомобиль шины, которые соответствуют сезону и обеспечивают одинаковое сцепление колес с дорогой.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на севере Свердловской области осложнилась дорожная обстановка из-за мокрого снега.