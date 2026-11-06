Свердловские энергетики ведут восстановительные работы после снегопада и штормового ветра

В Свердловской области энергетики ликвидируют последствия непогоды. Из‑за сочетания мокрого снега и сильного ветра (порывы достигали 27 м/с) в южной, восточной и юго‑западной частях региона возникли локальные перебои с электроснабжением. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Причина нарушений — налипание снега на провода и обрывы линий электропередачи; в результате часть потребителей в нескольких муниципалитетах осталась без электричества.

Особый случай зафиксирован в Реже: очевидцы сообщили, что из‑за ураганного ветра вспыхнул столб с проводами на повороте к термальному комплексу — без света оказалась примерно половина микрорайона.

Свердловский филиал «Россети Урал» работает в особом режиме. Для устранения последствий задействованы 10 бригад — это более 20 специалистов и 10 единиц техники. Там, где это технически возможно, потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения.

Энергетики координируют действия с администрациями муниципалитетов, Единой дежурно‑диспетчерской службой, подразделениями ГО и ЧС, а также со смежными организациями.

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии или хотите узнать, когда планируется подача электричества, можно обратиться по телефону 8 (800) 220‑0‑220 (звонок бесплатный, линия работает круглосуточно) либо набрать короткий номер 220 с мобильного телефона.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в поселке Пышма ураганный ветер сорвал крышу у школы.