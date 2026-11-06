Свердловчанин Александр Пшеничных завоевал бронзу в первый день чемпионата мира по самбо в Узбекистане

Сегодня, 6 ноября, стартовал юбилейный 50-й чемпионат мира по самбо. Сборная Свердловской области представлена на турнире девятью спортсменами, и первые два из них уже провели свои схватки. Чемпион России-2026 в категории до 58 кг завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, а Али Турсунов (до 79 кг) до пьедестала добраться не сумел.

Сборная региона традиционно обширно представлена на турнирах по самбо самого разного уровня. В Ташкент отправились сразу девять свердловских спортсменов – на одного больше, чем в прошлом году. И уже в первый соревновательный день свердловчане завоевали медали мирового первенства.

В категории до 58 кг сборную России представлял Александр Пшеничных. В первой схватке он разобрался с монголом Ганчулууном Эрденетсетсегом, после чего в упорной борьбе оказался сильнее представителя Армении Карена Саргсяна. В полуфинале свердловчанин встретился с опытным грузином Вахтангом Чидрашвили, шестикратным чемпионом мира, и при равном счете в основное время схватки уступил только по дополнительным показателям. В схватке за бронзу Александру досрочно победил корейца Лим Джинхёна и впервые в своей карьере стал призером чемпионата мира.

Повторить успех одноклубника не сумел Али Турсунов, который выступил в категории до 79 кг. Уже в первой схватке он проиграл местному спортсмену Шохжахону Темирову и завершил свое выступление на турнире.

7 ноября в борьбу за медали вступят свердловчанки Мадина Сулейманова, Вера Лоткова и Яна Полякова, а самым насыщенным для региона станет третий соревновательный день: свои схватки проведут Алена Алехина, Олеся Посылкина, София Истомина и Надежда Татарченко.

Ранее «Областная газета» подробно рассказывала о свердловских участниках чемпионата мира.