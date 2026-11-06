Зимняя гроза прошла в Свердловской области: в чем причина редкого природного явления

Во время снежной бури, которая сегодня обрушилась на Свердловскую область, снегопад шел вместе с грозой. В Екатеринбурге очевидцы наблюдали вспышки молний и слышали раскаты грома. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко объяснила «ОГ», что это за природное явление, и насколько редким оно считается.

«Зимние грозы относятся к редким метеорологическим явлениям, тем не менее иногда они случаются. Все происходит из-за активного движения холодного атмосферного фронта, который сталкивается с относительно теплыми воздушными массами. Образуются грозовые облака, внутри которых из-за трения ледяных кристаллов формируются мощные электрические заряды. Начинается гроза, которая сопровождается громом, интенсивным снегопадом и шквалистым ветром», – рассказала Галина Шепоренко.

В Свердловскую область 6 ноября пришел циклон, который принес ухудшение погоды. Он и вызвал редкое природное явление.

Ранее «Областная газета» писала о том, какая погода ждет свердловчан в выходные.