Сёла и деревни Свердловской области получили до 2 млн рублей за продвижение трезвого образа жизни

В Свердловской области подвели итоги конкурса «Здоровое село — территория трезвости»: победители получили денежные премии в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей. В этом сезоне в проекте, который реализуется при поддержке областного Минздрава и Екатеринбургской епархии уже более десяти лет, приняли участие 66 поселений. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Награды победителям вручили заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В своем выступлении Татьяна Савинова отметила позитивные изменения в регионе: за последние два года потребление алкоголя сократилось примерно на 20%, особенно заметна положительная динамика среди молодежи.

Министр подчеркнула, что административные меры — ограничения по времени продажи спиртного, дни трезвости — эффективны только при наличии у местных сообществ осознанного стремления к здоровому образу жизни. «Запреты не принесут эффекта, если не будет настроя у сообщества муниципальных образований, у жителей малых и больших населенных пунктов, на то, чтобы вести здоровый образ жизни. Главная задача — мотивировать людей к нему, в том числе через такие конкурсы», — сказала Татьяна Савинова.

Средства, полученные в качестве премии, жители поселений распределят самостоятельно на общих сходах. Чаще всего деньги направляют на развитие спортивной инфраструктуры, закупку оборудования для творческих занятий и другие проекты, способствующие укреплению здоровья.

Усиление работы по сокращению употребления алкоголя в небольших населенных пунктах — один из элементов реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Жители больше времени посвящают спорту, вместе празднуют дни рождения, сохраняя душевную атмосферу и желание общаться без спиртных напитков. Многие общим решением отказываются от продажи алкоголя на территории своего села.

Как рассказала руководитель Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова, в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» активно внедряют проверенные методы профилактики зависимостей. По ее словам, здоровый образ жизни складывается из нескольких составляющих — активности, сбалансированного питания и теплой семейной атмосферы, и в такой системе ценностей алкоголю сложно найти место.

Данные социологического исследования, проведенного центром в 2026 году, подтверждают растущую поддержку ограничительных мер среди жителей уральских деревень: доля тех, кто выступает за полный запрет продажи алкоголя на своей территории, выросла с 34% (показатель пятилетней давности) до 58%.

Победители конкурса «Здоровое село — территория трезвости» 2025–2026

В категории «Крупные населенные пункты»:

1-е место — поселок Половинный (муниципальный округ Верхний Тагил);

2-е место — село Таборы (Таборинский муниципальный район);

3-е место — село Бутка (Талицкий район).

В категории «Средние населенные пункты»:

1-е место — деревня Нижний Катарач (Талицкий муниципальный округ);

2-е место — деревня Нижняя Иленка (Байкаловский муниципальный район);

3-е место — село Черданцево (Сысертский муниципальный округ).

В категории «Малые населенные пункты»:

1-е место — деревня Юрты (Слободо-Туринский район);

2-е место — деревня Шаламы (Байкаловский муниципальный район);

3-е место — поселок Звезда (Слободо-Туринский район).

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Красноуфимском районе прошел праздник, объединивший продвижение здорового образа жизни и признание достижений сельских территорий.