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На Среднем Урале выросло количество школьников, изучающих православную культуру

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Областная газета

В текущем году учебный модуль выбрали более трети учеников четвертых классов

класс школьники
Учебный модуль создан в соответствии с требованиями и особенностями современного образования. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В новом учебном году в Свердловской области выросло количество школьников, изучающих православную культуру. Если в прошлом году учебный модуль выбрали 28% учащихся, то в текущем 37,7%, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии со ссылкой на данные Минобразования региона.

В Екатеринбурге количество выбравших модуль школьников составило 45%.

Дополнительный модуль обучения «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» в Свердловской области изучают ученики четвертых классов. Родители и школьники выбирают его самостоятельно.

Разработкой программы занималась большая группа специалистов, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Учебный модуль создан в соответствии с требованиями и особенностями современного образования. Значительным подспорьем для преподавателей курса стала образовательная площадка «Клевер Лаборатория» — проект, созданный в помощь учителям, руководителям школ и методических объединений.

Ранее «Областная газета» писала о том, что школьники Свердловской области вступили в борьбу на муниципальном этапе ВсОШ.

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