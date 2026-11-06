Зимняя гроза и шторм привели к обрывам ЛЭП: на Среднем Урале восстанавливают энергоснабжение

В Свердловской области на фоне штормовой погоды прошла зимняя гроза. В результате жители нескольких муниципалитетов остались без света. Сейчас специалисты «Россети Урал» восстанавливают линии электропередачи в Сысертском округе и Камышловском районе, сообщили в пресс-службе компании.

Циклон, пришедший в регион 6 ноября, принес резкое ухудшение погодных условий — сочетание мокрого снега и сильного ветра (с порывами до 27 м/с) спровоцировало налипание снега на провода и обрывы линий электропередачи. Без света осталась часть потребителей в нескольких муниципалитетах Свердловской области.

Специалисты свердловского филиала «Россети Урал» работают в усиленном режиме. В Сысертском округе энергетики восстанавливают воздушную линию электропередачи (ЛЭП) 6 кВ, а в Камышловском районе меняют элемент опоры ЛЭП 10 кВ.

Для координации действий филиал взаимодействует с администрациями муниципалитетов, Единой дежурно‑диспетчерской службой, подразделениями ГО и ЧС, а также со смежными организациями.

Жителей просят соблюдать правила безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи: категорически запрещено приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 метров, а также пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.

Если произошло отключение электроэнергии или требуется информация о сроках восстановления подачи электричества, можно обратиться по бесплатному круглосуточному телефону 8 (800) 220‑0‑220 либо по короткому номеру 220 с мобильного телефона.

Ранее «Областная газета» писала о том, что шквалистый ветер повредил крышу многопрофильного техникума в Сухом Логу.