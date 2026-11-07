На уборку трасс в Свердловской области вывели 95 единиц дорожной техники

В Свердловской области продолжается борьба с последствиями непогоды: дорожные службы ведут расчистку трасс и обрабатывают проезжую часть против гололеда. В работах задействовано 95 единиц спецтехники. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным регионального управления автомобильных дорог, в работах занято 95 единиц спецтехники — в том числе 86 комбинированных дорожных машин и 9 автомобилей с отвалом.

Для устранения зимней скользкости дорожники израсходовали внушительный объем материалов: почти1,5 тыс. кубометров песко-соляной смеси и 54 кубометра песка.

Как сообщают синоптики, 7 ноября в регионе сохранится непростая погодная обстановка. Температура воздуха днем составит от −1 до +4 градусов, ожидаются снег и мокрый снег, в отдельных районах возможны гололедица, отложение мокрого снега.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными: соблюдать безопасную дистанцию, выбирать умеренный скоростной режим и учитывать состояние дорожного полотна.

Контроль за ситуацией на региональной дорожной сети держит на личном контроле губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Ранее «Областная газета» писала о том, какая погода ждет свердловчан в выходные.