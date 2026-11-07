В Свердловской области завершен основной этап восстановления энергоснабжения после шторма

Свердловские энергетики завершили основной этап восстановления электроснабжения в регионе — жители населенных пунктов, оставшихся без света из‑за непогоды, вновь получают электроэнергию. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Аварийно-восстановительные работы велись круглосуточно. Наибольшее внимание специалисты уделяли Ачитскому, Нижнесергинскому, Артинскому, Красноуфимскому, Шалинскому, Белоярскому, Сысертскому, Невьянскому и Каменскому районам, а также городам Ревда, Первоуральск, Нижняя Тура и Каменск‑Уральский.

Сейчас фокус сместился на труднодоступные участки пригорода Нижнего Тагила — там продолжаются работы по возобновлению подачи электричества. Параллельно бригады отрабатывают локальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ, которая напрямую обеспечивает электроэнергией жилые дома.

Для ликвидации последствий стихии была задействована крупная группировка специалистов: 26 бригад «Россети Урал», в составе которых 68 энергетиков и 31 единица спецтехники.

Ранее «Областная газета» писала о том, что зимняя гроза и шторм привели к обрывам ЛЭП, специалисты восстанавливают энергоснабжение.