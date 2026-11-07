Почти на треть сократилось число детей в соцучреждениях в Свердловской области благодаря проекту «Вызов»

В Свердловской области заметно сократилось число детей, находящихся в социальных учреждениях: показатель снизился на 28,7% с начала реализации проекта «Вызов». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Проект «Вызов» — инициатива, которая входит в стратегическую программу «Дети в семье» и направлена на профилактику социального сиротства. На Среднем Урале уже достигнуты весомые результаты. Регион входит в число 14 пилотных субъектов РФ, где реализуется проект, цель которого — сократить количество детей в организациях государственного воспитания не менее чем на 25% по итогам 2026 года. На текущий момент плановый показатель в Свердловской области достигнут.

Как подчеркнула заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, за сухими цифрами стоит серьезная трансформация подхода к работе: акцент смещен с отдельного ребенка на всю семью. «Главный результат проекта — дети растут в кровной семье, семья сохраняет способность самостоятельно справляться с трудностями, а государство оказывается рядом именно в тот момент, когда его помощь действительно необходима», — отметила Татьяна Савинова.

Параллельно с сокращением численности воспитанников в соцучреждениях идет оптимизация инфраструктуры: количество стационарных мест уменьшилось на 24,7%.

При этом в регионе активно наращивают систему поддержки семей. Сейчас в Свердловской области действуют 72 службы «Дети в семье», 17 клубов «Устойчивая семья» и 12 кабинетов примирения и согласия. Еще одним важным инструментом стали 59 межведомственных консилиумов: они помогают комплексно оценивать ситуацию в семьях и подбирать нужные меры поддержки. За девять месяцев 2026 года специалисты рассмотрели более 1,8 тыс. семейных случаев.

Проект «Вызов» завершается в конце 2026 года, но работа по профилактике социального сиротства в регионе не остановится. На базе накопленного опыта и с учетом федеральных рекомендаций подготовлен региональный план мероприятий, рассчитанный до 2030 года.

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