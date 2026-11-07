Свердловские студенты создадут дизайн-проекты для школ, детсадов и колледжей

Свердловская область активно участвует в четвертом сезоне федерального проекта «Школа мечты»: уральские студенты вносят свой вклад в перезагрузку образовательных учреждений региона. Учащиеся профильных учебных заведений проектируют обновленные пространства для школ, детсадов и техникумов. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

В сезоне 2026/27 проект охватил уже 54 субъекта России — в работу включились более 1,3 тыс. студентов из 60 вузов и 30 колледжей. Их задача — создать дизайн-проекты для обновления школ, детских садов, колледжей и университетов, которые попали в программу капитального ремонта. Важная особенность инициативы — метод соучаствующего проектирования: будущие архитекторы и дизайнеры работают вместе с педагогами, учениками, родителями и местными сообществами, чтобы итоговые пространства действительно отвечали запросам тех, кто ими пользуется.

В Свердловской области к проекту подключились студенты сразу нескольких учебных заведений: Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства, Уральского государственного лесотехнического университета и Уральского государственного архитектурно-художественного университета им. Н. С. Алферова.

В ноябре они приступят к обследованию площадок в разных городах региона: серовской школы №27, талицкого детского сада №23 «Теремок», а также учебных корпусов Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Екатеринбургского промышленно-технологического техникума им. В. М. Курочкина. На местах студенты вместе с участниками образовательного процесса проанализируют текущую планировку, особенности использования помещений и сформируют образы будущих пространств.

Сейчас региональные команды осваивают образовательный курс «Идентичность в образовательной архитектуре: стратегии модернизации школ, детских садов и университетов». Впереди — разработка дизайн-проектов, акселерационная программа с экспертами в области архитектуры и дизайна, открытые разборы и региональные защиты. Цикл завершится традиционным Всероссийским конкурсом дизайн-проектов образовательных пространств «Школа Мечты».

По словам заместителя министра науки и высшего образования России Ольги Петровой, проект дает студентам уникальную возможность решать важные социальные задачи в связке с программой «Обучение служением» и платформой Добро.рф. Так формируется новое поколение профессионалов, способных менять городскую среду и создавать комфортные пространства для будущих поколений.

Ранее «Областная газета» писала о том, что более 200 уральских школьников и студентов приняли участие в медиаэкспедициях фестиваля «Передаем дальше».