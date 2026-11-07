«Вышел вечером на улицу, а там тайфун»: Макар Игнатов о турнире и атмосфере в Екатеринбурге

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК Арене» проходит турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. Первыми на уральский лед вышли мужчины. Лидерство после короткой программы захватил Макар Игнатов. «ОГ» пообщалась со спортсменом об атмосфере турнира, Екатеринбурге и параллельных соревнованиях с его супругой Александрой Игнатовой.

— У меня все спрашивают о параллельном выступлении с моей супругой – она в Китае, я в Екатеринбурге. За кого больше волнуюсь? За нее, всегда так. За себя и за нее — это разные волнения, потому что, когда она катается, уже ничего не сделаешь. Смотрел ее прокат произвольной программы в раздевалке перед выходом на лед, уже практически завязывая шнурки на ботинках.

— Как вам Екатеринбург и атмосфера на нашем турнире?

— Арена классная, одно из отличий, которое я отметил – у вас разноцветные сидения, наверное, в цвет вашего хоккейного клуба. Это прикольно. Город особо не успел посмотреть, вчера вышел из магазина попал в какой-то тайфун, — смеется. – Надеюсь, еще успею прогуляться по нормальной погоде.

— Прокат короткой у вас удался, было ли то, чем остались недовольны?

— Я его еще не успел пересмотреть, сложно сказать. Но по уровням есть к себе вопросы, будем разбирать.

— Желаем вам успешного проката произвольной программы и победы!

Ранее «Областная газета» писала о том, как распределились места после короткой программы у мужчин.