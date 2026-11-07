Выставка о единстве народов России открылась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылась выставка «Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов». Площадкой для экспозиции стала территория перед главным корпусом Уральского федерального университета. Событие приурочено ко Дню народного единства и призвано показать богатство многонациональной страны и ценность сплоченности разных народов. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Экспозиция раскрывает Россию как целостное историко‑культурное пространство, где разнообразие этносов — важное преимущество государства. Особое внимание уделено роли русского народа как государствообразующего, а также вкладу всех народов страны в становление, защиту и развитие России.

Центральную часть выставки составляют информационные стенды, посвященные 140 народам, этногенез которых связан с территорией России и прилегающими историко‑культурными регионами. При формировании экспозиции учитывали длительность проживания народа на этих землях, наличие исторической территории расселения и его роль в формировании общероссийской идентичности.

Отдельный раздел «Подвиги единства» посвящен совместным достижениям и защите Отечества. Дополнительные стенды иллюстрируют масштаб страны, ее природные богатства и культурное многообразие с помощью фактов и цифр.

Заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Сергей Никонов отметил, что выставка — важное наследие Международного фестиваля молодежи, который в этом году прошел в Екатеринбурге по решению Президента России Владимира Путина.

«Пусть эта экспозиция станет местом дружеских встреч, неспешных семейных прогулок, ярких школьных и студенческих экскурсий. Пусть каждый найдет время остановиться хотя бы на минуту и почувствовать себя частью большой страны», — сказал Сергей Никонов.

Заместитель генерального директора по лекционно-методологической деятельности Российского общества «Знание» Саркис Гюласарян подчеркнул, что День народного единства напоминает о силе страны, которая рождается из умения людей разных культур и традиций слышать друг друга и действовать сообща. Он выразил уверенность, что выставка станет пространством живого диалога.

В церемонии открытия также участвовали руководитель управления по развитию УрФО Общества «Знание» Иван Попп и заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева.

Выставка впервые была представлена в рамках Международного фестиваля молодежи — 2026 как часть просветительского марафона «Знание.Первые». Теперь она станет одним из элементов Международной недели «Народы России», проходящей в рамках Года единства народов России. Основные события Недели запланированы в Москве — на площадках Центра международной торговли, Национального центра «Россия» и Киностудии Горького, а благодаря поддержке Общества «Знание» мероприятия охватят и регионы страны. Координатором выступает Аппарат Совета безопасности РФ, оператором — Фонд Росконгресс.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге в преддверии Дня народного единства открылась масштабная выставка платков-картин «Русские в моде».