Всероссийские соревнования по тхэквондо памяти Героя России Андрея Туркина стартовали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге дали старт Всероссийским соревнованиям по тхэквондо МФТ, посвященным памяти Героя России Андрея Алексеевича Туркина. Торжественное открытие прошло во Дворце дзюдо.

Как рассказали организаторы, на турнир съехались свыше тысячи спортсменов: представители Уральского федерального округа, а также делегаты из Удмуртской Республики, Башкортостана, Татарстана, Омской области и Пермского края.

Церемония открытия началась с минуты молчания и показа документального фильма о жизни и подвиге Андрея Туркина. Воспоминания о герое прозвучали из уст его друзей и боевых товарищей. 3 сентября 2004 года во время освобождения заложников в Беслане лейтенант ФСБ Андрей Туркин спас десятки детей ценой собственной жизни — он накрыл собой гранату. За проявленное мужество ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Среди почетных гостей церемонии были заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Константин Деев, Герой Российской Федерации Сергей Воронин, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Павленко и Екатерина Есина, глава администрации Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин, мать героя Валентина Ивановна Туркина и президент Свердловской областной федерации тхэквондо МФТ Константин Гревцев.

Константин Деев подчеркнул, что для региона большая честь принимать такой турнир: соревнования не только развивают спортивное мастерство, но и воспитывают в молодежи важные качества — мужество, ответственность и верность Отечеству.

Валентина Ивановна Туркина обратилась к участникам с теплыми пожеланиями: она пожелала спортсменам здоровья, уверенности, честной борьбы и успехов, а родителям — поддерживать детей в стремлении развиваться и заниматься спортом.

Особое значение турниру придает его организатор — депутат Законодательного Собрания Свердловской области, директор благотворительного фонда «Ветераны СВО и КТО» Сергей Павленко, который был другом и боевым товарищем Андрея Туркина.

«Сегодня здесь собрались сотни юных спортсменов — целеустремленных и готовых добиваться высоких результатов. Важно, чтобы они знали историю Андрея и понимали, какие качества определили его подвиг: мужество, ответственность, самоотверженность и готовность защищать людей. Уверен, проведение таких соревнований помогает сохранять память о героях и передавать молодому поколению лучшие традиции служения Отечеству», — сказал Сергей Павленко.

Важной социальной составляющей турнира стало участие 53 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них на протяжении всех состязаний предусмотрена поддержка профессиональных тьюторов. Это подчеркивает внимание Свердловской области к развитию адаптивного спорта и созданию равных возможностей для всех юных спортсменов.

Регион системно поддерживает спортивное движение: здесь регулярно проходят состязания разного уровня, в том числе всероссийские турниры, которые укрепляют спортивные традиции и объединяют молодежь со всей страны.

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