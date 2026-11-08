«Урал» в Екатеринбурге обыграл «Волгу» и вышел на второе место в таблице Первой лиги

Футбольный клуб «Урал» одержал третью подряд победу в Первой лиге. «Шмели» на своем поле разобрались с ульяновской «Волгой» – 2:0. Этот успех и осечка «Сочи» в Красноярске в матче с «Енисеем» (0:3) позволили екатеринбуржцам подняться на вторую строчку в турнирной таблице.

Предыдущие два домашних матча «Урал» проиграл «Велесу» и «Нижнему Новгороду», поэтому команда Сергея Юрана хотела порадовать своих болельщиков, которые собрались на трибунах «Екатеринбург Арены», несмотря на не самую футбольную погоду. «Урал» вышел на матч мотивированным и решил задачу уже в первые 20 минут игры. Сначала Бертран Фуррье, набравший отличную форму в последних играх, точным ударом в нижний угол открыл счет в матче и записал на свой счет четвертый мяч в последних трех играх. А через несколько минут все тот же Фуррье мог делать дубль, но с его ударом справился голкипер гостей Ринат Шакеров. Правда, на добивании первым оказался защитник «Урала» Виталий Стежко, который забил свой первый мяч за екатеринбургскую команду – 2:0.

В первом тайме «шмели» смотрелись гораздо лучше соперника, могли забивать и еще, но даже без этого ушли на перерыв с комфортным преимуществом. Во второй половине встречи «Урал» спокойно довел дело до победы. Особо опасных моментов у ворот обеих команд было не так много, «Волга» в самой концовке еще и осталась в меньшинстве, окончательно потеряв шансы на спасение. Как итог – 2:0 в пользу «шмелей».

После 17 туров «Урал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиге, причем делает это единолично. «Сочи», который до этого тура шел вторым, неожиданно крупно уступил в Красноярске «Енисею» (0:3) и позволил команде Сергея Юрана обойти себя. Теперь в чемпионате наступает пауза на матчи национальных сборных, следующий матч «Урал» проведет только 21 ноября – на выезде против «Уфы».

Ранее «Областная газета» рассказывала, что «Урал» обыграл «Сочи» и остался в гонке лидеров Первой лиги.