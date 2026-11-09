Сила духа на сцене: народный артист России Евгений Миронов представит в Екатеринбурге спектакль о молодых людях с ОВЗ

Спектакль по историям семи молодых людей с ограниченными возможностями здоровья покажут 16 ноября на сцене Екатеринбургского театра кукол. Постановку «Хочу быть выше» о силе характера и достижении целей благодаря реабилитации представит народный артист России, учредитель фонда «Жизнь в Движении» Евгений Миронов. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В основу постановки легли интервью с ребятами, которые, несмотря на отсутствие конечностей, осваивают новые профессии и увлечения, покоряют горные вершины, играют на музыкальных инструментах и создают картины. Перед началом спектакля Евгений Миронов обратится к зрителям с приветственным словом. После показа гости смогут лично познакомиться с героями постановки, в том числе с подопечными фонда из Екатеринбурга и Свердловской области.

«Екатеринбург является стратегически важным регионом для нашего фонда. За годы сотрудничества с „Екатерининской ассамблеей“ и СОСПП мы смогли помочь 70 детям из региона. Программа включает в себя не только медицинскую помощь и выездные осмотры профильных врачей, но и социализацию: наши подопечные покоряют Эльбрус и Арарат, осваивают скалолазание, горные лыжи и сноуборд, выходят на сцену и участвуют в марафонах. Я очень рад, что многие из них будут в зале на спектакле!» — отметил учредитель фонда, народный артист России Евгений Миронов.

Спектакль поставлен по документальной пьесе Аси Сегалович. Режиссер — Арсений Мещеряков, автор музыки — композитор Настасья Хрущева. В постановке участвуют студенты Школы-студии МХАТ. Отметим, премьера состоялась в Театре Наций и была приурочена к десятилетию фонда. Спектакль участвовал в российских театральных фестивалях, в том числе в Большом Детском фестивале и фестивале «Проявление».

Все средства, собранные во время благотворительного показа, направят на программу фонда «Хочу Ходить». Она предусматривает протезирование детей с отсутствующими конечностями, их реабилитацию и социальную адаптацию.

Отметим, показ в Екатеринбурге организуют при содействии Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых. За 12 лет работы фонд «Жизнь в Движении» помог 1 116 детям из 38 регионов России и Республики Беларусь. В 2019 году он открыл первый Детский центр протезирования «Хочу Ходить», где более 500 детей получили протезы и прошли реабилитацию.

Ранее «Областная газета» писала, что в создании композиции авторских кукол «12 стульев» в Литературном квартале Екатеринбурга участвовали 11 художников России.