Билайн и Правительство Свердловской области договорились о взаимодействии в сфере развития мобильной связи на трассах и в малых населенных пунктах

Правительство Свердловской области и ПАО «ВымпелКом» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан Губернатором Свердловской области Денисом Паслером и директором Екатеринбургского отделения ПАО «ВымпелКом» Антоном Антоновым.

Соглашение направлено на обеспечение услугами сотовой связи автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения, а также малых населенных пунктов и иных социально значимых объектов инфраструктуры на территории Свердловской области.

В частности, стороны будут взаимодействовать в таких направлениях, как обеспечение доступа к высокоскоростному интернету на ключевых транспортных артериях и новых автомагистралях за счет строительства новых базовых станций стандарта LTE* или модернизации существующей инфраструктуры связи. Это позволит жителям и гостям региона пользоваться мобильной связью и выходить в интернет на трассах и населённых пунктах, расположенных вдоль них.

В рамках соглашения стороны уже активно взаимодействуют, увеличивая зону обслуживания и качество связи 4G** в регионе. Подписанный документ утвердил адресный план строительства и модернизации объектов инфраструктуры. Работы охватят такие ключевые трассы, как Режевской тракт, дороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», «Первоуральск — Шаля». Кроме того, новые базовые станции будут запущены на федеральной трассе М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюменской области, в том числе мобильный интернет появится на участке в обходе посёлка Белоярский и будет улучшено 4G-покрытие на дороге для жителей Заречного. Дополнительное оборудование будет запущено и на автомагистрали М-5 «Урал» до границы с Челябинской областью. Всего до конца 2026 года планируется построить более 20 новых объектов связи.

Антон Антонов, директор Екатеринбургского отделения Билайна:

«Реализация этого соглашения — важный шаг в развитии телекоммуникационной инфраструктуры Свердловской области. Мы не только расширим зону покрытия и повысим качество связи на ключевых транспортных артериях и в малых населенных пунктах, но и создадим основу для внедрения современных цифровых сервисов. Жители региона уже в ближайшее время смогут оценить преимущества качественного мобильного интернета и в поездках, и в деревнях и селах».

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

«Хорошая связь перестала быть роскошью — она стала такой же инфраструктурой, как дороги и электричество. Наша цель — чтобы цифровые возможности не заканчивались за чертой города: на трассе, в деревне, в любом уголке области человек должен оставаться включённым в современную жизнь. Это соглашение — шаг к тому, чтобы связь была везде, где есть люди».

Денис Паслер, Губернатор Свердловской области:

«Покрытие региона устойчивой мобильной связью — задача, которую решаем в партнерстве с компаниями — операторами. Зачастую строительство такой инфраструктуры коммерчески невыгодно, поэтому мы упростили административные процедуры при строительстве объектов связи вблизи автомобильных дорог и ввели инвестиционный налоговый вычет».

*LTE — Long-Term Evolution — долговременное развитие (англ.);

**4G — fourth generation — четвертое поколение мобильной связи (англ.).

Ранее «Областная газета» писала, что Свердловская область расширяет покрытие мобильной связи вдоль автодорог.