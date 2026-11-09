Свердловская станция переливания крови признана одной из лучших в России

Коллектив Областной станции переливания крови отмечен на федеральном уровне за развитие донорства в России. Специалисты учреждения стали призерами в одной из самых востребованных номинаций конкурса лучших практик «Код донора. Единство народов России» — «Код Донора Объединяет Россию». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Лучшие региональные практики развития донорства крови и костного мозга, реализованные в Год единства народов России, в 12 номинациях представили 65 регионов страны и Республики Беларусь. В активностях приняли участие свыше 674 тыс. человек, более 331 тыс. добровольцев сдали кровь, а 40 тыс. жителей вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Всего в финал вышли 79 проектов. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Фольклорном центре «Москва».

«Успех нашего коллектива — заслуга единой команды профессионалов службы крови. Мы выстраиваем доверительный диалог с донорами, внимательно учитываем их мнения. Регионы активно обмениваются результативными подходами к продвижению донорства. Сегодня это масштабное движение, основанное на милосердии и взаимной поддержке», — отметил главный врач Областной станции переливания крови Андрей Тарасов.

Напомним, что за 9 месяцев 2026 года свердловская Областная станция переливания крови заготовила почти 34 тыс. литров крови для помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями, травмами и опасными состояниями. За этот период проведено свыше 68 тыс. донаций.

Отметим, организаторами конкурса лучших практик «Код донора. Единство народов России» выступают Координационный совет при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга, Федеральное медико-биологическое агентство, Российский Красный Крест и Национальный фонд развития здравоохранения.

Ранее «Областная газета» писала, что Свердловская область презентовала инновационную модель сопровождения пациентов на конгрессе «Национальное здравоохранение».