В поселке Валериановск Качканарского МО открылась первая в муниципалитете модельная библиотека. Она работает как многофункциональный культурный, образовательный и досуговый центр. На обновление 70-летнего учреждения имени Ф.Т. Селянина, пополнение книжного фонда и создание зон для кинопоказов и мастер-классов выделили 8 млн рублей из федерального бюджета. Концепция пространства получила название «Добрые соседи».

Внутри библиотека оформлена как уютная «квартира» с функциональными зонами: прихожей, гостиной, кухней, кабинетом, детской и залом. Здесь можно читать, встречаться с друзьями, играть, смотреть фильмы и концерты, участвовать в интеллектуальных битвах и мастер-классах.

Для модернизации сделали немало. Деревянные окна заменили на пластиковые, отремонтировали входную группу и фасад, появились пандус и новая вывеска. В рамках капремонта здания установили новую систему отопления. Помещения отделали, закупили мебель и оборудование, а книжный фонд значительно обновили.

«Качканар и Валериановск – добрые соседи. В поселке тоже теплые, дружеские отношения: все соседи друг другу. Библиотека нового поколения – старт совершенно нового этапа в нашей истории. Теперь у нас есть возможность комфортнее встречаться с друзьями, читать, участвовать в интеллектуальных битвах и мастер-классах, смотреть фильмы и концерты, играть, учиться и узнавать новое. Впереди много мероприятий, творческих встреч, фестивалей. Очень рады видеть каждого гостя!» – рассказала директор библиотеки Наталья Новикова.

Право на создание модельной библиотеки валериановская поселковая библиотека получила по итогам конкурсного отбора 2026 года.

Ранее «Областная газета» писала о том, что библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге передали книги о геноциде белорусского народа и подвиге партизан.